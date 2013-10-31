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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 15:11 BJT

新债招标：中国进出口行三和五年固息增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海10月31日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行下午招标的三年和五年固息增发债，中标收益率分别为5.0580%和5.1527%，均低于市场预期。

此前市场预测均值分别为5.14%和5.23%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为3.31倍和2.75倍。

以下为具体条款：

第35期 第36期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)

招标时间 10月31日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日

分销期 10月31日-11月4日 10月31日-11月5日

上市日 11月8日 11月11日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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