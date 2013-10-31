新债招标：中国进出口行三和五年固息增发债收益率均低于预期--业内人士

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透上海10月31日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行下午招标的三年和五年固息增发债，中标收益率分别为5.0580%和5.1527%，均低于市场预期。
此前市场预测均值分别为5.14%和5.23%。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为3.31倍和2.75倍。
以下为具体条款：
第35期 第36期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)
招标时间 10月31日14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日
分销期 10月31日-11月4日 10月31日-11月5日
上市日 11月8日 11月11日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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