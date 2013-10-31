新债招标：中国进出口行三和五年固息增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海10月31日 - 业内人士周四透露，中国进出口银行下午招标的三年和五年固息增发债，中标收益率分别为5.0580%和5.1527%，均低于市场预期。

此前市场预测均值分别为5.14%和5.23%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为3.31倍和2.75倍。