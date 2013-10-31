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债券 | 2013年 10月 31日 星期四 13:49 BJT

欧洲金融：欧洲央行将会提供更多的流动性--央行委员诺沃特尼

路透维也纳10月31日 - 欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，在央行2011年12月和2012年初提供的低利长期贷款到期后，欧洲央行将提供更多的流动性。

“很明确的是，还会提供流动性，”他在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)周四播出的访谈中称，但不愿预测欧洲央行会透过新的长期再融资操作(LTRO)或是其他工具来进行。(完) (编译 王冠中; 审校 隋芬)

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