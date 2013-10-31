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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:32 BJT

表格：日本央行小幅上修2014/15财年GDP预估

路透东京10月31日 - 日本央行周四小幅上调了其对下一财年经济前景的预估，并维持日本将达到2%通胀目标的观点，因为有迹象显示其激进的刺激措施正在向经济领域全面扩散。

日本央行在每年4月和10月发布关于经济前景和物价的半年度报告，并在1月和7月检讨其预估。

以下为日本央行九名审议委员的预估中值表格(括号里为央行7月预估值，数字均为较上年同期百分比变动)

2014/15财年 核心CPI 实质GDP

预估中值 +1.3 +1.5

(+1.3) (+1.3)

2015/16财年 +1.9 +1.5

(+1.9) (+1.5)

* GDP预测包含明年4月计划中的消费税上调以及政府刺激政策之影响。CPI预测不含计划中的消费税上调之影响。

参阅完整表格，请点击(www.boj.or.jp/en/index.htm/)(完) (编译 朱晓军;审校 张明钧)

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