《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--10月31日

路透上海10月31日 - 中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场 逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大 比例续做，均显示央行态度仍谨慎。 业内人士认为，导致本轮资金紧张固然有缴税、月末因素以及央行外汇市场干预减少等多方面因素，但逆 回购停做令预期趋紧，无疑放大了市场的恐慌情绪，进一步加剧了流动性的压力，央行此时恢复逆回购意在增 强市场信心，令资金供给渐回正常轨道。 他们也指出，从四季度看，无论是外汇占款呈恢复性增长，还是财政资金年底集中投放，市场流动性都将 获得不少补充；加之目前M2以及社会融资增速依旧偏高，通胀压力也有所抬头，基本面的掣肘令央行的政策基 调仍维持中性偏紧。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,418 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/26-11/1 60 -- 59 -- 290 -- +291 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/19-10/25 -- -- -- -- -- 580 -580 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/13-10/18 160 -- 55 -- 100 650 -445 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/1-10/12 -- -- -- -- 1,130 800 +330 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/30 -- -- -- -- -- 880 -880 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/23-9/29 50 -- 49 -- 1,680 180 +1,501 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/14-9/22 40 -- -- -- 80 200 -80 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/7-9/13 1,000 -- 851 -- 200 360 -11 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/31-9/6 180 -- -- -- 200 750 -370 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/24-8/30 1,020 -- 515 -- 550 640 +415 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/17-8/23 160 -- -- -- 820 260 +720 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/10-8/16 1,300 -- 755 -- 390 460 +475 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/3-8/9 100 -- -- -- 270 170 +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/27-8/2 850 -- 735 -- 510 -- +625 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/20-7/26 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/13-7/19 1,600 -- 1,103 -- -- -- +497 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/6-7/12 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/29-7/5 220 240 -- -- -- -- +460 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/22-6/28 -- 250 -- -- -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/15-6/21 180 140 40 -- -- -- +280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/8-6/14 -- 920 -- -- -- -- +920 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/1-6/7 1,100 920 180 240 -- -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/25-5/31 -- 300 220 250 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/18-5/24 1,200 380 160 140 -- -- +1,280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/11-5/17 -- 1,010 440 920 -- -- -350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/4-5/10 1,100 760 100 920 -- -- +840 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/27-5/3 -- 300 -- 300 -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/20-4/26 900 620 -- 280 -- -- +1,240 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/13-4/19 -- 870 -- 1,010 -- -- -140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 4.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 5.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。 6.因中秋假期调休原因，9月第三周统计时间为9/14-9/22(周日)。 7.因十一假期调休原因，9月第四周统计时间为9/23-9/29(周日)，第五周为9月30日一天，10月第一周统 计为10月1-12日，第二周统计为10月13-18日。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)