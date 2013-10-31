《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场 逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大 比例续做，均显示央行态度仍谨慎。 业内人士认为，导致本轮资金紧张固然有缴税、月末因素以及央行外汇市场干预减少等多方面因素，但逆 回购停做令预期趋紧，无疑放大了市场的恐慌情绪，进一步加剧了流动性的压力，央行此时恢复逆回购意在增 强市场信心，令资金供给渐回正常轨道。 他们也指出，从四季度看，无论是外汇占款呈恢复性增长，还是财政资金年底集中投放，市场流动性都将 获得不少补充；加之目前M2以及社会融资增速依旧偏高，通胀压力也有所抬头，基本面的掣肘令央行的政策基 调仍维持中性偏紧。 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +1,418 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/26-11/1 60 -- 59 -- 290 -- +291 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/19-10/25 -- -- -- -- -- 580 -580 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/13-10/18 160 -- 55 -- 100 650 -445 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/10/1-10/12 -- -- -- -- 1,130 800 +330 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/30 -- -- -- -- -- 880 -880 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/23-9/29 50 -- 49 -- 1,680 180 +1,501 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/14-9/22 40 -- -- -- 80 200 -80 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/9/7-9/13 1,000 -- 851 -- 200 360 -11 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/31-9/6 180 -- -- -- 200 750 -370 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/24-8/30 1,020 -- 515 -- 550 640 +415 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/17-8/23 160 -- -- -- 820 260 +720 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/10-8/16 1,300 -- 755 -- 390 460 +475 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/8/3-8/9 100 -- -- -- 270 170 +200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/27-8/2 850 -- 735 -- 510 -- +625 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/20-7/26 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/13-7/19 1,600 -- 1,103 -- -- -- +497 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/7/6-7/12 -- -- -- -- -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/29-7/5 220 240 -- -- -- -- +460 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/22-6/28 -- 250 -- -- -- -- +250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/15-6/21 180 140 40 -- -- -- +280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/8-6/14 -- 920 -- -- -- -- +920 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/6/1-6/7 1,100 920 180 240 -- -- +1,600 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/25-5/31 -- 300 220 250 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/18-5/24 1,200 380 160 140 -- -- +1,280 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/11-5/17 -- 1,010 440 920 -- -- -350 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/5/4-5/10 1,100 760 100 920 -- -- +840 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/27-5/3 -- 300 -- 300 -- -- 0 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/20-4/26 900 620 -- 280 -- -- +1,240 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/13-4/19 -- 870 -- 1,010 -- -- -140 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/4/8-4/12 150 440 -- 760 -- -- -170 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/30-4/7 -- 50 -- 300 -- -- -250 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/23-3/29 -- 50 -- 620 -- -- -570 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/16-3/22 -- 400 -- 870 -- -- -470 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/9-3/15 -- -- -- 440 -- -- -440 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。 3.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。 4.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。 5.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周 。 6.因中秋假期调休原因，9月第三周统计时间为9/14-9/22(周日)。 7.因十一假期调休原因，9月第四周统计时间为9/23-9/29(周日)，第五周为9月30日一天，10月第一周统 计为10月1-12日，第二周统计为10月13-18日。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)