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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:42 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--10月31日

路透上海10月31日 - 中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场
逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大
比例续做，均显示央行态度仍谨慎。
    
    业内人士认为，导致本轮资金紧张固然有缴税、月末因素以及央行外汇市场干预减少等多方面因素，但逆
回购停做令预期趋紧，无疑放大了市场的恐慌情绪，进一步加剧了流动性的压力，央行此时恢复逆回购意在增
强市场信心，令资金供给渐回正常轨道。
    
    他们也指出，从四季度看，无论是外汇占款呈恢复性增长，还是财政资金年底集中投放，市场流动性都将
获得不少补充；加之目前M2以及社会融资增速依旧偏高，通胀压力也有所抬头，基本面的掣肘令央行的政策基
调仍维持中性偏紧。
            
    以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                      +1,418
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/10/26-11/1    60       --         59        --        290      --         +291
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/10/19-10/25   --       --         --        --        --       580        -580
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/10/13-10/18  160       --         55        --        100      650        -445
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/10/1-10/12    --       --         --        --      1,130      800        +330
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/9/30          --       --         --        --        --       880        -880
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/9/23-9/29     50       --         49        --      1,680      180       +1,501
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/9/14-9/22     40       --         --        --         80      200          -80
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/9/7-9/13   1,000       --        851        --        200      360          -11
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/8/31-9/6     180       --         --        --        200      750         -370
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/8/24-8/30  1,020       --        515        --        550      640         +415
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/8/17-8/23    160       --         --        --        820      260         +720
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/8/10-8/16  1,300       --        755        --        390      460         +475
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/8/3-8/9      100       --         --        --        270      170         +200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/7/27-8/2     850       --        735        --        510      --          +625
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/7/20-7/26     --       --         --        --        --       --            0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/7/13-7/19   1,600      --      1,103        --        --       --          +497
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/7/6-7/12      --       --         --        --        --       --            0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/6/29-7/5     220       240        --        --        --       --          +460
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/6/22-6/28     --       250        --        --        --       --          +250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/6/15-6/21     180      140        40        --        --       --          +280
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/6/8-6/14      --       920        --        --        --       --          +920
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/6/1-6/7     1,100      920       180        240       --       --        +1,600
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/25-5/31     --       300       220        250       --       --          -170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/18-5/24   1,200      380       160        140       --       --        +1,280
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/11-5/17     --      1,010      440        920       --       --          -350
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/5/4-5/10    1,100      760       100        920       --       --          +840
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/27-5/3      --       300        --        300       --       --             0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/20-4/26     900      620        --        280       --       --        +1,240
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/13-4/19     --       870        --      1,010       --       --          -140
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/4/8-4/12      150      440        --        760       --       --          -170
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/30-4/7      --        50        --        300       --       --          -250
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/23-3/29     --        50        --        620       --       --          -570
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/16-3/22     --       400        --        870       --       --          -470
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/9-3/15      --       --         --        440       --       --          -440
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/3/2-3/8       --       --         --         50       --       --          -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/23-3/1      --       --         --         50       --       --          -50
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
     3.因元旦假期调休原因，2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日)。
     4.2/9-2/15为春节假期，期间公开市场暂停操作。
     5.因清明假期调休原因，4月4日到期的50亿元正回购到期资金应延至7日(周日)到账，计入3/30-4/7当周
。
     6.因中秋假期调休原因，9月第三周统计时间为9/14-9/22(周日)。
     7.因十一假期调休原因，9月第四周统计时间为9/23-9/29(周日)，第五周为9月30日一天，10月第一周统
计为10月1-12日，第二周统计为10月13-18日。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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