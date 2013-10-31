国际油市：布兰特原油持于109美元上方，美国原油本月表现料为2月以来最差

美国原油期货本月将是2月以来表现最差的月份，10月迄今已下跌近6%，因美国石油库存持续增加，尽管美联储维持其经济刺激力道不变。

美原油下跌，使得其较布兰特原油的贴水CL-LCO1=R扩大至约13美元，接近上周触及的六个月高位。

0541GMT时，伦敦布兰特原油期货12月合约 跌0.33美元，至每桶109.53美元，10月上涨1.1%。

“利比亚情势仍旧不明朗。有预期产量可望逐步回升，但前提是抗议活动没有进一步扩大，”辉立期货期货分析师Chee Tat Tan表示。

美国原油期货 下跌0.27美元至每桶96.50美元。本月已挫跌5.7%，为去年10月以来最大跌幅。

美国能源资料协会(EIA)周三发布的报告显示，上周美国库欣的原油库存增加超过200万桶，为2012年12月以来最大增幅。 (完)

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