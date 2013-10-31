离岸人民币：泰地产商Ananda Dev首支离岸永续债正以9.50%询价--IFR

路透香港10月31日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，泰国房地产开发商Ananda Development Public 正在离岸市场询价发行永续债券，初步市场利率在9.5%。如果发行成功的话，此将是离岸市场首支永续债券，受到市场瞩目。

根据IFR，该期券可在三年后赎回，若不赎回将会再加点600基点(bp) 。债券预计在今日定价。

巴克莱(Barclays)为独家全球协调人，里昂(CLSA)及联昌(CIMB)为联席账簿管理。

Ananda Dev主要在曼谷地铁大型转运站附近进行房地产开发，同时亦从事租赁及管理业务。（完）