全球金融：六家主要国家央行同意将临时流动性互换协议常态化--日本央行

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透东京10月31日 - 日本央行周四表示，六家主要国家央行同意将互换协议常态化，作为以防全球金融紧缩的“审慎流动性支持。”
日本央行在声明中称，该央行、美国联邦储备理事会(美联储/FED)、欧洲央行(ECB)、英国央行以及加拿大央行和瑞士央行将“临时双边流动性互换协议”转至长期协议，“在进一步通知前会一直有效。”
“当前的临时互换协议帮助减轻金融市场压力并减弱其对经济景气的影响，”声明称，“长期协议将继续作为审慎流动性支持。”(完)
(编译 田建华; 审校 王冠中)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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