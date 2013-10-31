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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 14:57 BJT

全球金融：六家主要国家央行同意将临时流动性互换协议常态化--日本央行

路透东京10月31日 - 日本央行周四表示，六家主要国家央行同意将互换协议常态化，作为以防全球金融紧缩的“审慎流动性支持。”

日本央行在声明中称，该央行、美国联邦储备理事会(美联储/FED)、欧洲央行(ECB)、英国央行以及加拿大央行和瑞士央行将“临时双边流动性互换协议”转至长期协议，“在进一步通知前会一直有效。”

“当前的临时互换协议帮助减轻金融市场压力并减弱其对经济景气的影响，”声明称，“长期协议将继续作为审慎流动性支持。”(完)

(编译 田建华; 审校 王冠中)

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