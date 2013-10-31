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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：收低1.4%，外资中止连续买超势头

路透首尔10月31日 - 韩国股市周四大跌，上日曾触及27个月收盘高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新的政策展望令市场人气降温，且外资卖盘增添了下跌压力。

韩国综合股价指数 收低1.4%至2,030.09点，为8月20日以来的最大单日跌幅。

尽管如此，韩股10月仍收高1.7%，为连续第四个月上涨。

外资周四卖超890亿韩元(8,394万美元)，中止创纪录的连续44个交易日买超走势。自8月23日至周三，外资累计买超13.9兆(万亿)韩元。

大型股拖累大盘，三星电子 重挫2.3%，现代汽车 和Naver Corp 分跌挫跌3.1%和5.2%，投资人锁定近期获利。(完)

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