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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:35 BJT

路透基点：伊电集团签署22亿元人民币银团贷款--RLPC

路透香港10月31日 - 汤森路透旗下基点报导，河南省政府昨日公布，伊电集团已签署21.94亿元人民币(3.6亿美元)15年期银团贷款，用于一个2X660MW电厂项目。

河南政府称，这笔贷款的银团由中国农业银行、交通银行和中国国家开发银行组成，并由伊电集团子公司龙泉金亨电力有限公司借入。

本案已于周二签署协议。

根据声明，这座电厂总投资40亿元人民币。

尚未联系上参贷银行。

国有企业伊电集团位于伊川县，以铝电产业为主导。(完) (编译 王翔琼；审校 高琦)

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