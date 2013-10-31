版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:27 BJT

日本股市：日经指数自一周高位回落，东芝和软银等个股下挫

路透东京10月31日 - 日本股市日经指数周四脱离一周高点，因投资者未能从部分企业财报中寻得安心的迹象，东芝 下挫5.2%，因该公司严重依赖NAND芯片业务来支撑业绩。其它个股亦表现不佳。

本田汽车 下跌1.3%，投资者对于该公司维持全年财测不变感到失望。软银 跌2.9%。

日经指数 收低1.2%，报14,327.94点，回吐周三的涨幅，并且跌破5日移动均线14,328.10点。日经指数10月下跌0.9%，不过今年迄今仍为上涨38%。

东证股价指数 下跌0.9%，收于1,194.26点，共有28.2亿股换手，成交量低于周三触及的六周高位34.8亿股。（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐