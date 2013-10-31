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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:30 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：央行左右市场走势

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* 欧元/美元下跌0.28%，美元/日圆下跌0.18%，欧元/日圆下跌0.46%，新西兰元/美元下跌0.19%

* 日本股市日经指数跌1.2%，中国沪综指跌0.68%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.5288%

* 日本央行上调2014财年国内生产总值(GDP)预估，就海外风险提出警告

* 强劲新西兰元可能延后新西兰央行明年开始升息的时间。(完)

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