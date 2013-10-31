台湾股市：随区域股市小幅拉回，FED政策展望不如预期温和

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透台北10月31日 - 台湾股市周四微幅收低0.18%，随区域股市拉回。因市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的最新政策展望不如市场预期温和。此外，台湾第三季经济成长低于预期，也打击投资人信心。
台湾加权股价指数 收盘跌0.18%至8,450.06点，自逾26个月收盘高位小幅拉回，不过跌幅在亚洲主要股市中算轻微。今日台股成交初值 放大至840.03亿台币，上日为748.12亿。
华南永昌投顾董事长储祥生表示，“FED虽仍维持既有购债规模，但毕竟股市已涨一大段且愈来愈多人忧心资产膨胀问题，拉回修正是正常的。”
展望台股后市，他指出，台湾经济成长率不如预期，显示产业基本面已经出现问题。大盘指数在资金面带动下涨幅已大，若没有基本面搭配，涨势将很难延续，顶多只能维持在高档震荡。
“前50大权值股无量也无价，只剩台积电 在撑场。”储祥生说。
另一不愿具名的期货业者认为，台股只剩下外资独撑全场，未来一旦美国股市出现明显拉回，热钱料将同步撤出。不过短期内资金派对还会延续，台股尚难见翻空机会。
台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。
今日盘面以科技股引领跌势，其中联华电子 和友达 分别下跌4.96%和1.72%。这两家公司均发布第四季业绩下降预警。(完)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)