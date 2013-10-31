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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:34 BJT

台湾股市：随区域股市小幅拉回，FED政策展望不如预期温和

路透台北10月31日 - 台湾股市周四微幅收低0.18%，随区域股市拉回。因市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布的最新政策展望不如市场预期温和。此外，台湾第三季经济成长低于预期，也打击投资人信心。

台湾加权股价指数 收盘跌0.18%至8,450.06点，自逾26个月收盘高位小幅拉回，不过跌幅在亚洲主要股市中算轻微。今日台股成交初值 放大至840.03亿台币，上日为748.12亿。

华南永昌投顾董事长储祥生表示，“FED虽仍维持既有购债规模，但毕竟股市已涨一大段且愈来愈多人忧心资产膨胀问题，拉回修正是正常的。”

展望台股后市，他指出，台湾经济成长率不如预期，显示产业基本面已经出现问题。大盘指数在资金面带动下涨幅已大，若没有基本面搭配，涨势将很难延续，顶多只能维持在高档震荡。

“前50大权值股无量也无价，只剩台积电 在撑场。”储祥生说。

另一不愿具名的期货业者认为，台股只剩下外资独撑全场，未来一旦美国股市出现明显拉回，热钱料将同步撤出。不过短期内资金派对还会延续，台股尚难见翻空机会。

台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。

今日盘面以科技股引领跌势，其中联华电子 和友达 分别下跌4.96%和1.72%。这两家公司均发布第四季业绩下降预警。(完)

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