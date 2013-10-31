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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:31 BJT

日股业绩：Panasonic上调全年财测，重组效果初现

路透东京10月31日 - Panasonic 一如预期上调财测，公司来自汽车制造系统和环保科技领域的营收强劲，为其从电子消费品品牌向工业部件供应商转型提供动力。

Panasonic将截止3月的财年营业利润预估从此前的2,500亿日圆上调至2,700亿日圆(27.5亿美元)。汤森路透Starmine调查19位分析师给出的预估均值为2,682亿日圆。

在一系列大刀阔斧的重组后，这家日本公司公布截至9月的三个月净利为615亿日圆，汤森路透I/B/E/S调查五位分析师给出的预估中值为609.2亿日圆。

公司还将全年净利预估上调至1,000亿日圆，而汤森路透Starmine给出的预估为755.2亿日圆。(完)

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