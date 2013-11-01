中国数据：10月制造业PMI终值升至50.9，为七个月最高位--汇丰

路透北京11月1日 - 汇丰(HSBC)/Markit周五联合公布，中国10月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为50.9，与初值一致，且高于9月的50.2。

这是该指数连续第三个月处在荣枯分水岭上方，此前曾在50之下徘徊三个月。

Markit提供的新闻稿显示，生产和新订单分项指数均明显上升，新出口订单继上月重返50上之后，10月升至51.3的11个月高位。就业指数则七个月来首度进入扩张区间。