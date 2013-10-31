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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 14:42 BJT

离岸人民币：加拿大卑诗省计划发行一年期点心债，指导利率2.35%

路透香港10月31日 - 债券市场人士周四表示，加拿大卑诗省（英属哥伦比亚省，British Columbia）正在市场询价发行一年期点心债，指导利率为2.35%。

市场人士指出，该发行人具有AAA评等，是离岸市场少见的高评级债券，但询价利率也相对较低，预料目标将是注重风险的投资者。

该期点心债由汇丰承销，预计明日定价。

该省去年底即表达有意发行点心债，当时计划期为2至3年，初步集资5亿元人民币，该省官员表示，集资所得将以掉期兑换成加元。(完)

(记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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