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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 15:08 BJT

中国公开市场：11月央票到期110亿元，扣除逆回购到期净流出180亿元

路透上海10月31日 - 据路透统计，截至目前的操作情况，2013年11月中国央行公开市场到期资金合计净流出180亿元人民币，其中央票到期注入110亿元资金，逆回购到期回收290亿元。

中国银行间资金紧张局面本周仍无好转迹象，为缓和市场紧张情绪，央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。

以下为2013年11月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量

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11/2-11/8 -- -- 130 -130

11/9-11/15 100 -- 160 -60

11/16-11/22 -- -- -- --

11/23-11/29 10 -- -- 10

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合计 110 -- 290 -180

注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。

2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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