美国个股：尚德电力称获得无锡国联1.5亿美元投资意向

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 曾是全球最大晶硅太阳能电池生产商的尚德电力控股 宣布，已接获无锡市具国资背景的无锡国联（集团）有限公司投资意向书，国联集团将以不少于1.5亿美元现金的形式对尚德进行股权投资。
尚德电力网站刊登的新闻稿称，国联集团计划以各利益相关方满意的条款和条件，将其太阳能相关资产和其他资产注入尚德，或者以合资公司形式达成类似协议，来充分利用尚德的全球平台、分销渠道和其他协同效应。
新闻稿引述尚德CEO周卫平先生表示，“虽然现有股东股权将会大量稀释，但这些措施的成功实施将保留公司的国际平台，重建公司的经营资产，并恢复公司的全球品牌”。
此前，尚德电力旗下最主要的生产基地--无锡尚德在宣布破产重整后，近日取得突破性进展，香港顺风光电 已经与无锡尚德的债务管理人签署债务重组框架协议。
目前无锡尚德经确认的债务高达107亿元人民币。消息人士透露，无锡尚德的债权人将在11月中前后举行的会议上，就上述重组方案举行投票。
不仅无锡尚德面临破产重整，尚德电力控股此前亦发生债务违约，其5.41亿美元可换公司债在3月到期后已多次要求延迟支付。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)