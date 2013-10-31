投行观点：星展和巴克莱调降台湾今年经济成长率预估至2%和1.6%

标题新闻：南非总统祖马将在周四稍晚宣布内阁重组－总统办公室声明
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路透台北10月31日 - 台湾官方周四甫公布第三季经济成长率仅1.58%，逊于预期，投资银行巴克莱及星展银行随即调降其对台湾今年经济成长率预估分别至1.6%及2%。
星展银行分析师马铁英表示，受中国经济内部调整的负面影响，台湾出口受到较为严重冲击，产业结构需待转型，因此调降台湾全年GDP（国内生产总值）成长率预估至2%(原为2.6%)；2014年经济成长率暂维持在3.3%不变。
她认为，台湾产业结构调整需要时间，今明年台湾的经济都将在偏低的水位徘徊。
〞在亚洲四小龙里，台湾因为中国调整经济的的负面影响最是较大的。〞马铁英说。
她表示，台湾的出口市场太过集中，若以出口比重计，中国(含香港)占比达四成以上，相较于韩国约20%、新加坡约10%来看看，台湾受到中国经济调整的影响最大，而缺少品牌、只专注代工的模式，也令台湾的出口竞争力明显不如其他国家。
巴克莱则发出报告指出，台湾出口疲弱，内部服务业的成长也因中国观光客来客数成长不如先前而放缓，致使第三季缺乏动能，因此调降台湾今、明年的经济成长率预估至1.6%及3.1%。
但巴克莱资深区域经济学家梁伟豪也在报告中表示，相信第四季经济动能可以回升，因汇丰采购经理人指数(PMI)9月已回升至52、以及9月的资本材料进口年增13%(今年以来平均为成长4%)。
台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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