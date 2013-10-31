中国股市：沪综指收盘下跌，市场人气不足令反弹难持续

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透北京10月31日 - 中国股市沪综指周四收市下跌。分析师指出，尽管大盘昨日出现技术性反弹，但因今日盘面缺乏带动人气的领涨热点，市场观望气氛浓厚，令大盘反弹难以持续，重新回归调整势。
沪综指 收报2,141.614点，下跌18.849点或0.87%；本月该指数累计下跌1.52%，结束此前连续三个月涨势。上证A股今日成交额为885亿元人民币，上日为951亿元。
“前两日市场反弹属技术性调整，市场依然属于弱势调整。”中银国际证券策略分析师周荣华认为，后市策略上依然应以防御为主。
他指出，上市公司三季度业绩基本符合市场预期，由于业绩因素已被市场提前消化，市场反应并不明显。
上海证券报周四报导称，沪深两市上市公司2013年前三季度整体净利润同比增长14.18%，较去年同期1.1%的跌幅有明显好转，其中第三季单季的业绩提升较为明显。
沪深300指数 收跌1.40%，报2,373.718点；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,377.8点，跌0.73%，成交688,127手。(完)
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路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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