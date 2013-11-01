台湾经济指标预测--11月1日至11月20日

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *11月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,126.11亿美元 11/5 0830 消费者物价 10月 -- +0.83% 指数(CPI) 11/7 1600 出口 10月 -- -7.0% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 11/21 1600 外销订单 10月 -- +2.0% 11/22 0830 季调失业率 10月 -- 4.18% *11月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/25 1600 工业生产 10月 -- +1.06% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.54% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第四季 -- +1.58%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)