中国资管：中信信托将推出首期数十亿元人民币的健康产业基金

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透北京10月31日 - 中信信托有限公司周四表示，将推出总额数百亿，首期数十亿元人民币的健康产业基金，用于云南昆明“嘉丽泽国际健康岛”等健康、医疗和养老项目。
中信信托新闻稿称，中信信托与国内外知名医疗、健康服务机构合作，提出通过健康产业基金的方式，以“嘉丽泽国际健康岛”为示范，形成以医疗、养生、养老为中心，旅游等多项服务为一体的“医养”综合体。
“嘉丽泽项目预计将于明年一季度完成拿地工作，预计面积100万平方米，建设周期3-5年。”副总经理李峰在周四举行的媒体见面会上表示。
他并表示，首期基金规模大约在10-50亿元人民币，主要用于项目建设。项目的建设投入大约在20亿元人民币左右，资金来源全部是机构投资人，包括保险公司、外资产业基金等。后续的长期维护资金则会选择个人投资者--国内的高净值客户。
整个基金的规模将达数百亿，且后续会设计不同期限周期的产品给到个人投资者。
“个人投资者获取收益的模式变了，是目前到养老的服务，而不是现金收益。”他并称。
在医疗机构合作方的选择上，中信信托已经与提供精品医疗诊断及医疗咨询的英国Circle Partnership精品医院集团、法国高利泽养老集团等机构合作。
中国慢病康复与健康养老产业联盟常务副理事长樊世斌表示，目前中国仍是以居家养老为主，90%的人居家养老，3%的人机构养老，7%的人社区养老。他并认为集中康复和居家养老相结合的模式值得推崇。
李峰并解释称，该基地并不是长期居住的养老场所，更像是短期保养基地，因此并非只针对高净值客户。未来也会考虑将健康产业基金产品与理财结合起来，降低消费难度。
中信信托提供的新闻稿并称，中国医疗健康产业2012年现存企业20万家以上，市场规模2,800亿元人民币，预计2013年增幅达30%。目前，每1,000位老人仅拥有16.6个床位，服务和管理体系尚不健全。（完） (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)