日本经济：三位审议委员不同意央行半年度报告的内容--黑田东彦

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透东京10月31日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：
* 有三位审议委员投票反对通过央行的半年度报告
* 审议委员木内登英和佐藤健裕不认为日本将在2014财年末至2015财年实现2%的通胀率目标
* 审议委员白井早由里建议需强调经济面临更多下行风险
* 如果有风险危及到央行实现物价目标，则央行将会调整政策
* 预计资本支出的增长将加速，并进一步促进家庭支出的增强
* 日本CPI不可能突然升到2%，但预计物价上涨将扩及到更大范围的商品和服务领域
* 随着就业市场趋紧以及企业营收继续增长，未来薪资料将上涨
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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