日本经济：三位审议委员不同意央行半年度报告的内容--黑田东彦

路透东京10月31日 - 日本央行总裁黑田东彦周四表示：

* 有三位审议委员投票反对通过央行的半年度报告

* 审议委员木内登英和佐藤健裕不认为日本将在2014财年末至2015财年实现2%的通胀率目标

* 审议委员白井早由里建议需强调经济面临更多下行风险

* 如果有风险危及到央行实现物价目标，则央行将会调整政策

* 预计资本支出的增长将加速，并进一步促进家庭支出的增强

* 日本CPI不可能突然升到2%，但预计物价上涨将扩及到更大范围的商品和服务领域