更新版 1-新债招标：中国进出口行两期增发债收益率偏低，资金缓和推升投标信心

* 进出口行三及五年期增发债中标收益率低于预期

* 资金面缓和提振机构信心

* 两期债投标倍数属年内较高水平

* 城商行和农信社等中小机构热络参与 (新增更多评论)

路透上海10月31日 - 中国进出口银行两期延迟至周四发行的固息增发债，中标收益率均低于市场预期。交易员指出，流动性趋于缓和后，资金价格大跌，机构信心回升，投标热情明显高涨，两期债的投标倍数均属于年内较高水平。

“(两期债)整体都低于预期，今天资金宽松了，大家信心有点回来，二级利率债(收益率)也在下。”华东一券商交易员称。

他并指出，银行是今日投标主力，大行和股份制商业银行基本是正常的适当参与，而城商行和农信社等中小机构，投标则颇为踊跃，“之前根本没想到会这么火爆，不过这个水平的收益率也确实算蛮高的了。”

业内人士周四透露，三年和五年固息增发债中标收益率分别为5.0580%和5.1527%，均低于市场预测均值，均值分别为5.14%和5.23%，上述两期债的投标倍数分别为3.31倍和2.75倍。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在5.0936%和5.1452%。

此次增发的两期债定位与二级接近，其中剩余期限在4.90年的进出口行债130325 最新加权收益率为5.1422%，剩余期限在2.97年的130330券双边报价收益率 为5.07%/5.00%。

中国银行间市场周四回购利率 全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金供求已显基本平衡，拆入难度进一步下降，利率近期有望继续回落。

不过上海一商业银行交易员指出，央行公开市场逆回购重启，市场情绪好转，拉低今日进出口行新债定位，但未来政策走势如何，“猜不透，也不知道会不会有隐忧，比如正回购(会不会出来)。”

为缓和本周资金市场的紧张情绪，本周央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。

以下为具体条款：

第35期 第36期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)

缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日

分销期 10月31日-11月4日 10月31日-11月5日

上市日 11月8日 11月11日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%