更新版 1-新债招标：中国进出口行两期增发债收益率偏低，资金缓和推升投标信心

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 进出口行三及五年期增发债中标收益率低于预期
* 资金面缓和提振机构信心
* 两期债投标倍数属年内较高水平
* 城商行和农信社等中小机构热络参与 (新增更多评论)
路透上海10月31日 - 中国进出口银行两期延迟至周四发行的固息增发债，中标收益率均低于市场预期。交易员指出，流动性趋于缓和后，资金价格大跌，机构信心回升，投标热情明显高涨，两期债的投标倍数均属于年内较高水平。
“(两期债)整体都低于预期，今天资金宽松了，大家信心有点回来，二级利率债(收益率)也在下。”华东一券商交易员称。
他并指出，银行是今日投标主力，大行和股份制商业银行基本是正常的适当参与，而城商行和农信社等中小机构，投标则颇为踊跃，“之前根本没想到会这么火爆，不过这个水平的收益率也确实算蛮高的了。”
业内人士周四透露，三年和五年固息增发债中标收益率分别为5.0580%和5.1527%，均低于市场预测均值，均值分别为5.14%和5.23%，上述两期债的投标倍数分别为3.31倍和2.75倍。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年期和五年期品种最新收益率分别报在5.0936%和5.1452%。
此次增发的两期债定位与二级接近，其中剩余期限在4.90年的进出口行债130325 最新加权收益率为5.1422%，剩余期限在2.97年的130330券双边报价收益率 为5.07%/5.00%。
中国银行间市场周四回购利率 全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金供求已显基本平衡，拆入难度进一步下降，利率近期有望继续回落。
不过上海一商业银行交易员指出，央行公开市场逆回购重启，市场情绪好转，拉低今日进出口行新债定位，但未来政策走势如何，“猜不透，也不知道会不会有隐忧，比如正回购(会不会出来)。”
为缓和本周资金市场的紧张情绪，本周央行公开市场逆回购在暂停三次后重启，单周转为净投放291亿元人民币；不过逆回购量小价升，加之到期三年央票继续大比例续做，均显示央行态度仍谨慎。
以下为具体条款：
第35期 第36期
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招标金额 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 五年固息(今年第25期增发) 三年固息(今年第30期增发)
缴款日/起息日 11月4日/9月25日 11月5日/10月18日
分销期 10月31日-11月4日 10月31日-11月5日
上市日 11月8日 11月11日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.10% 发行总额0.05%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
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