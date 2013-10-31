香港个股：瑞安房地产引入全球另类投资公司Brookfield为战略投资者

路透香港10月31日 - 迟迟未能落实分拆新天地业务上市的瑞安房地产 周四公布，引入全球另类投资资产管理公司Brookfield 为战略投资者，以改善集团的财务状况并为新天地提供发展资金。

瑞安房地产在联交所一份声明中称，Brookfield将向瑞安房地产子公司中国新天地投资5亿美元，以换取由中国新天地发行本金总额为5亿美元的可换永久债券，以及由瑞安房地产发行的4.15亿份认股权证。

于完成时中国新天地将再进行重组，以持有上海新天地、新天地时尚等多项于中国内地的商用物业，而瑞安房地产则专注于房地产开发。

瑞安房地产表示，“董事相信，所得款项及Brookfield行使任何进一步认购权将改善本集团的现金状况及强化本公司的整体资产负债表。”

公司并称，“部分款项亦用于为中国新天地提供额外现金资源，以就其运营及任何日后收购提供资金。”

按中国新天地初步物业组合估值247.38亿元人民币（约317亿港元）计算，倘若Brookfield悉数行使换股权，将持有中国新天地约21.67%的股份。

Brookfield可按每股2.85港元的行使价认购瑞安房地产4.15亿股股份，相当于经扩大后股本约4.93%的股份。

投资协议完成后24个月期间，瑞安房地产及Brookfield均可另外最多向中国新天地投资2.5亿美元。

根据备考综合账目计算，于2012年度中国新天地的初步组合应占租金收入为6.33亿元，除税后纯利13.82亿元。

瑞安房地产下午复牌后一度涨逾4%后转跌；香港时间15:30，跌0.74%，报2.67港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)