欧股业绩：法国巴黎银行三季度净利走升，成本削减帮助抵消营收下滑

路透巴黎10月31日 - 法国巴黎银行 公布第三季净利上扬2.4%，因该公司透过削减成本来竭力应对核心欧洲市场成长放缓以及经济环境萧条。

为了满足监管要求，且保护金融危机以及脆弱经济复苏后的获利，欧洲各家正在对自身业务进行整顿，并削减成本，

法国巴黎银行公布第三季度净利为13.6亿欧元(18.7亿美元)，高于上年同期的13.3亿欧元。不过营收下降4.2%至92.9亿美元，因欧元区蹒跚走出衰退加之固定收益业务下滑，给零售和投资银行部门带来拖累。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师曾预计净利料接近13.2亿欧元，营收近93.1亿欧元。

法国巴黎银行承诺到2015年前，每年节省20亿欧元；与此同时，除核心的法国、意大利和比利时之外，将再投资于的快速增长的亚洲、美国和德国市场。

该行的投行部门固定收益交易业务当季表现疲弱，一如同业瑞士信贷 和摩根大通 ，因市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减购债政策。该部门的税前获利大幅下跌了22%。