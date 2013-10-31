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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 15:59 BJT

中港个股：工商银行前三季跨境人民币业务量超1.5万亿，同比增27%

路透北京10月31日 - 中国以资产计第一大银行--工商银行 前三季跨境人民币业务量超1.5万亿元，同比增长26.7%。

工商银行周四发布新闻稿称，工行的人民币清算网络已覆盖全球近70个国家和地区，今年前三季度，工行办理的跨境人民币业务量中，由境外机构办理的占到50.3%，部分境外机构的人民币业务对本机构资产、存款或营业收入的贡献度甚至达到三分之一乃至一半，成为重要的核心竞争力。

中国人民银行数据显示，2013年1-9月人民币贸易结算业绩累计3.16万亿元，依此计算9月单月贸易结算量为4,009亿元，较前一个月增加13.9%；货物贸易结算为2,539亿元，环比增13.2%。

银行人士指出，人行7月公布跨境贸易简化流程，令企业使用人民币作为贸易结算货币的需求增加。(完) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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