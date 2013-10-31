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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:09 BJT

标题新闻：马来西亚10月棕榈油出口较前月增加2.9%，至1,548,063吨--船运调查机构SGS

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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