版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:10 BJT

金属期市：伦铜下滑，料将四个月以来首度月线下跌

过去几年，美联储的买债措施给予大宗商品支持，大量流动性流入到该资产类别中。

“市场正在对美国联邦公开市场委员会(FOMC)的言论作出反应。美元和风险资产人气已经受到该言论的影响。”巴克莱驻新加坡分析师Sijin Cheng说。

“期铜陷入窄幅区间波动已有一段时间了。不过9月的精炼铜产量非常高...这表明供给走高可能开始引起人们的注意。”她表示。

中国9月铜产量较上年同期跳涨21%至62万吨左右。

0708GMT，LME三个月期铜 下滑0.6%，报每吨7,2543.75美元，抹去上日涨幅，当时期铜曾攀升1.3%。

铜价周三曾触及每吨7,299.50美元的一周高位。10月料有可能收低0.8%左右，或为6月以来首次按月下跌。

上海期交所主力1月期铜合约 小幅下跌0.1%，收在每吨51,810元人民币。

其他金属方面，上海期交所期锌价格开盘下挫4%至跌停，报每吨14,560元，盘中成交量高达700口，交易商表示这看起来像是一次错误交易或者强迫平仓。期锌最新下跌1.2%至每吨14,985元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐