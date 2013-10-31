台湾央行：共发行3,356.85亿台币存单，发行余额增7亿

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透台北10月31日 - 台湾央行周四公布，今日共发行3,356.85亿台币存单，相较存单到期3,349.85亿台币，存单发行余额增7亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,296.85
91天期 0.93 40
182天期 1.05 20
央行上日共发行548亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,622.35亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为274亿台币，累计超额准备为4,720亿，加计前期1%的超额准备为5,536亿台币。(完) (记者 董永年; 审校)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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