中国债市：资金面转好利率互换普跌，料IRS曲线仍有陡峭化下行空间

路透上海10月31日 - 随着中国银行间市场资金面紧张逐步缓和，人民币利率互换(IRS) 周四普跌，而月末过后流动性有进一步转暖可能，IRS料仍有回落空间。

交易员认为，受资金紧绷影响，近期IRS短端升幅更大，一旦资金面向好，IRS曲线呈陡峭化下行的可能性更大；不过流动性的后续变化仍将受政策预期等的影响，因此还应密切关注未来公开市场操作的相关动向。

“下来一些，5个点左右，早上出钱的人就开始多了，市场心态稍微缓解一些，”华南一银行交易员表示。

他并指出，尽管央行周二已重启了七天期逆回购操作，但流动性并未很快出现好转，而今日公开市场14天逆回购亦重启，且资金供给进一步增多，回购利率大幅下跌，市场紧张情绪因此也明显缓解。

银行间市场周四回购利率 全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金供求已显基本平衡，拆入难度进一步下降，利率近期有望继续回落。

继高比例续做到期三年央票后，央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作，为130亿元七天期，中标利率则走升20bp至4.10%；周四进行的160亿元14天期逆回购操作，中标利率4.30%，亦较上次上涨20个bp。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.2950/4.3975 4.1400/4.2225 4.1900/4.2725 4.2950/4.3875 4.3309/4.5459

上日 4.3273/4.4353 4.2100/4.2980 4.2620/4.3520 4.3640/4.4560 4.3540/4.6077

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0323/-0.0378 -0.0700/-0.0755 -0.0720/-0.0795 -0.0690/-0.0685 -0.0231/-0.0618

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。