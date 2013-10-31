中国债市：资金面转好利率互换普跌，料IRS曲线仍有陡峭化下行空间

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 随着中国银行间市场资金面紧张逐步缓和，人民币利率互换(IRS) 周四普跌，而月末过后流动性有进一步转暖可能，IRS料仍有回落空间。
交易员认为，受资金紧绷影响，近期IRS短端升幅更大，一旦资金面向好，IRS曲线呈陡峭化下行的可能性更大；不过流动性的后续变化仍将受政策预期等的影响，因此还应密切关注未来公开市场操作的相关动向。
“下来一些，5个点左右，早上出钱的人就开始多了，市场心态稍微缓解一些，”华南一银行交易员表示。
他并指出，尽管央行周二已重启了七天期逆回购操作，但流动性并未很快出现好转，而今日公开市场14天逆回购亦重启，且资金供给进一步增多，回购利率大幅下跌，市场紧张情绪因此也明显缓解。
银行间市场周四回购利率 全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金供求已显基本平衡，拆入难度进一步下降，利率近期有望继续回落。
继高比例续做到期三年央票后，央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作，为130亿元七天期，中标利率则走升20bp至4.10%；周四进行的160亿元14天期逆回购操作，中标利率4.30%，亦较上次上涨20个bp。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2950/4.3975 4.1400/4.2225 4.1900/4.2725 4.2950/4.3875 4.3309/4.5459
上日 4.3273/4.4353 4.2100/4.2980 4.2620/4.3520 4.3640/4.4560 4.3540/4.6077
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变动 -0.0323/-0.0378 -0.0700/-0.0755 -0.0720/-0.0795 -0.0690/-0.0685 -0.0231/-0.0618
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年9月人民币IRS成交的名义本金总额为1,586.49亿元，较8月的2,088.66亿元减逾两成。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)