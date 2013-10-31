《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月31日

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透香港10月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价：（本地时间16:16时,1港元=0.78595人民币 ）
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为-2.1%，低于上交易日收盘的-1.62%。
公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.82 5.43 0.90 建设银行 4.28 6.02 0.90 中国银行 2.82 3.63 0.99 农业银行 2.55 3.73 0.87 招商银行 10.74 15.40 0.89 中信银行 3.93 4.35 1.15 交通银行 4.19 5.67 0.94 民生银行 8.96 8.89 1.28 中国人寿 14.02 20.60 0.87 中国平安 36.82 61.05 0.77 中国太保 17.14 28.00 0.78 中信证券 11.85 16.24 0.93 新华人寿 22.55 21.85 1.31 海通证券 11.67 11.76 1.26 华能国际 5.77 8.10 0.91 大唐发电 4.48 3.55 1.61 华电国际 3.28 3.60 1.16 中煤能源 5.12 4.76 1.37 中国神华 16.34 23.60 0.88 中国石油 7.84 8.88 1.12 兖州煤业 10.12 8.04 1.60 中国石化 4.51 6.33 0.91 上海石化 4.21 2.05 2.61 中海油服 22.11 21.70 1.30 仪征化纤 4.34 2.15 2.57 中国铝业 4.18 2.90 1.83 江西铜业 15.06 14.90 1.29 洛阳钼业 6.52 3.14 2.64 紫金矿业 2.47 1.79 1.76 马钢股份 1.76 1.98 1.13 鞍钢股份 3.02 4.70 0.82 重庆钢铁 2.55 1.10 2.95 海螺水泥 15.43 27.05 0.73 洛阳玻璃 4.88 1.40 4.44 北人股份 8.23 3.07 3.41 中联重科 5.73 7.15 1.02 金隅股份 6.38 5.56 1.46 中国国航 3.94 5.29 0.95 东方航空 2.85 2.68 1.35 南方航空 2.75 2.86 1.22 中国远洋 3.13 3.68 1.08 中海集运 2.51 1.92 1.66 中集集团 12.68 14.50 1.11 中海发展 4.25 4.39 1.23 宁沪高速 5.82 9.76 0.76 深高速 3.48 3.26 1.36 成渝高速 2.97 2.31 1.64 皖通高速 3.99 4.35 1.17 广深铁路 2.99 4.13 0.92 中国南车 4.87 6.46 0.96 中国交建 4.15 6.33 0.83 中国铁建 5.10 8.50 0.76 中国中铁 2.86 4.38 0.83 长城汽车 42.08 45.55 1.18 比亚迪 37.98 38.40 1.26 广汽集团 8.29 9.20 1.15 青岛啤酒 45.49 63.50 0.91 广州药业 30.82 28.10 1.40 新华制药 4.55 2.01 2.88 海信科龙 9.86 7.28 1.72 南京熊猫 7.59 3.61 2.68 晨鸣纸业 4.58 3.17 1.84 上海医药 13.77 15.98 1.10 中兴通讯 15.18 16.90 1.14 东方电气 11.56 12.48 1.18 潍柴动力 19.05 31.05 0.78 东北电气 2.42 0.90 3.42 广船国际 11.13 11.44 1.24 经纬纺机 8.58 5.11 2.14 昆明机床 4.59 1.94 3.01 一拖股份 8.57 5.54 1.97 北辰实业 2.90 1.74 2.12 创业环保 8.64 3.14 3.50 中国中冶 1.85 1.59 1.48 金风科技 7.76 7.92 1.25
附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)