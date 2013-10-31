更新版 1-中国汇市：人民币收盘微贬连续五天走低，10月累计升值0.45%

* 人民币即期收盘微跌，大体平稳 * 本月收升0.45%，月内最大涨幅曾达0.69% * 人民币中间价跌至近两周新低 * 传外管局酝酿限制结汇措施，市场谨慎情绪再起 (更新收盘报价和评论) 路透上海10月31日 - 人民币兑美元即期 周四收盘微跌，连续第五个交易下 跌。隔夜美元指数续升后，人民币中间价随之走低至近两周低位。交易人士称，盘面上结购 汇相对均衡，成交价有所企稳。 这使10月份人民币的凌厉涨幅有所缩窄。本月最终收于6.0945元，较9月末收升0.45%， 今年前10个月共升值2.23%。本月人民币即期汇率一度创下6.0802元的历史高位，对应的月 内最大涨幅约为0.69%。 上海一股份行交易员表示，日内即期走势较为平稳，而盘间还是有大行购汇身影，对美 元构成一定支撑。 交易人士并称，市场上传闻外管局可能出台限制结汇的政策，包括有可能在近期对银行 结售汇头寸管理再次实行收付实现制会计准则。这将会弱化远期结购汇对即期市场的影响， 在当前市况下有助于减轻人民币升值预期在即期市场上形成的结汇压力。该传闻使得即期市 场谨慎情绪再起。 “近期结汇压力还是很大的。市场这两天在传闻外管局会出台限制结汇的措施，这个传 言使得本周人民币远期汇率的波动比较大，但即期汇率方面还不十分明显。”一大型银行交 易员称。 另一国有大型银行交易员称，在外汇占款规模预期较大的情况下，当前市场结汇的压 力很大，如果近期外管局出台限制结汇措施，也是缓解人民币升值压力的一个办法。 而对于美国财政部汇率报告继续重申中国央行有干预人民币汇率，上海一城商行交易 员说，“这个是老调重弹，对当前人民币汇率走势并不会产生影响。市场仍然关注外汇占款 规模的变动情况，短期内的阻力关口在6.08-6.09附近。” 美国财政部昨日昨发布的汇率报告未给中国贴上汇率操纵国的标签，但保留了对于人民 币“被严重低估”的措辞，并引用了此前IMF发布的报告中有关”人民币汇率被低估”的看 法。 全球汇市美元兑一篮子主要货币周四盘旋在两周高点附近，此前美国联邦储备理事会( 美联储/FED)维持买债规模不变缓解市场紧张情绪后，美元延续了涨势。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0945 6.0938 -0.01% 中间价 6.1425 6.1412 -0.02% 成交额 193亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.83% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 37 6.0913 6.0950 2013年来即期升贬值幅度 2.23% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 540 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:45 今日 上日 1年期NDF 6.1590/10 6.1540 CNH即期 6.0831/39 6.0815 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)