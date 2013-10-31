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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 20:43 BJT

加拿大数据：8月国内生产总值较前月成长0.3%，预估为成长0.2%

路透10月31日 - 加拿大统计局周四表示，加拿大8月国内生产总值(GDP)较前月成长0.3%，因商品和服务成长步伐慢于前月。7月加拿大经济成长0.6%。

商品生产增长0.4%，主要受助于油气开采。服务业产出增长0.3%，批发(趸售)和零售贸易增幅居先。

8月较前月(%) 7月(修正值) 7月(前值) 8月较上年同期(%)

所有行业 +0.3 +0.6 +0.6 +2.0

商品 +0.4 +1.2 +1.2 +1.9

服务 +0.3 +0.4 +0.3 +2.0

注:所有数据均经季节性调整。路透调查的分析师先前预估为较上月成长0.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 李春喜)

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