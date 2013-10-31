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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:47 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3711     1.3735      -0.17      +3.92     1.3194
 美元/日圆                         98.23      98.49      -0.26     +13.25      86.74
 欧元/日圆                        134.70     135.31      -0.45     +17.69     114.45
 美元/瑞郎                        0.8997     0.8991      +0.07      -1.73     0.9155
 英镑/美元                        1.6039     1.6036      +0.02      -1.30     1.6251
 美元/加元                        1.0457     1.0478      -0.20      +5.40     0.9921
 澳元/美元                        0.9503     0.9478      +0.26      -8.56     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8266     0.8264      +0.02      -0.21     0.8283
 欧元/瑞郎                        1.2337     1.2349      -0.10      +2.17     1.2075
 欧元/英镑                        0.8547     0.8565      -0.21      +5.34     0.8114
 欧元/瑞典克朗                    8.7981     8.7810      +0.19      +2.57     8.5777
 美元/挪威克朗                    5.9025     5.8954      +0.12      +6.10     5.5630
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)

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