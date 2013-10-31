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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:51 BJT

台湾汇市：美联储会议后台币收升结束连五贬，外资及出口商抛汇

* 美联储会议结果不令人意外
    * 月底出口商抛汇，外资呈现净汇入
    * 10月以来大区间29.3-29.5恐突破不易，小区间先看29.38-29.42

    路透台北10月30日 - 台币兑美元 周四收盘小升，结束先前连五日微跌。汇银人士表示，虽然美
联储的决议市场并不意外，国际美元续徘徊在两周的高位，但周四在出口商及外资的抛汇下，微幅收升。
    
    汇银人士指出，临近月底出口商的美元卖压仍然存在，而外资则是有进有出，实质呈现净汇入。他们认为
，国际美元在FED会议结束之后表现不弱，且台湾的经济成长率不佳，但外资仍旧流入台股推升台币行情，惟
另一方面央行也坚守汇价之下，近期的台币波动大区间29.3-29.5恐怕不易突破。
    
    “美国量化宽松还是持续..美元其实不弱，但外资还是流入，”一位大型公营银行交易员表示。   
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规
模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。 美联储维持买债规模不变缓解市场紧张情绪后
，美元延续了涨势。
    
    至于今日公布的台湾第三季经济成长率仅有1.58%不如预期，交易员认为，经济成长率虽然不好，但是外
资目前看来汇入台湾买股票的意愿仍在，这与基本面脱钩。
    
    而台湾经济成长失色，巴克莱则发出报告调降台湾今、明年的经济成长率预估至1.6%及3.1%。 
巴克莱资深区域经济学家梁伟豪对路透表示，经济成长率固然重要，但投资者认为健全的财政也同样至关紧要
，因此认为东北亚的韩国和台湾依然将会见到显着的外资流入。
    
    韩国韩元兑美元 周四国内收盘几无变动，盘中一度触及一周高位，但仍在相对狭幅区间交投，市场
猜测当局干预汇市以减缓韩元升势。 不过，外资则在韩国股市卖超869亿韩元，中断连续44日
买超。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩减，国际美元稍
微看升；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.340/29.370，上日尾盘收29.350。 
    
    今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间也在29.39-29.43。          
                  
    台股 周四收跌0.18%报8,450.06点，因市场认为美联储发布的最新政策展望不如市场预期温和。台
湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连二日买超。 
     
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见  
          
 16:00             台币/美元  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价  盘                                亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.455     29.475   29.370-29.475   29.475     7.32    5.92
                                                                        
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 (完)

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