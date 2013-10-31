台湾汇市：美联储会议后台币收升结束连五贬，外资及出口商抛汇

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 美联储会议结果不令人意外 * 月底出口商抛汇，外资呈现净汇入 * 10月以来大区间29.3-29.5恐突破不易，小区间先看29.38-29.42 路透台北10月30日 - 台币兑美元 周四收盘小升，结束先前连五日微跌。汇银人士表示，虽然美 联储的决议市场并不意外，国际美元续徘徊在两周的高位，但周四在出口商及外资的抛汇下，微幅收升。 汇银人士指出，临近月底出口商的美元卖压仍然存在，而外资则是有进有出，实质呈现净汇入。他们认为 ，国际美元在FED会议结束之后表现不弱，且台湾的经济成长率不佳，但外资仍旧流入台股推升台币行情，惟 另一方面央行也坚守汇价之下，近期的台币波动大区间29.3-29.5恐怕不易突破。 “美国量化宽松还是持续..美元其实不弱，但外资还是流入，”一位大型公营银行交易员表示。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规 模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。 美联储维持买债规模不变缓解市场紧张情绪后 ，美元延续了涨势。 至于今日公布的台湾第三季经济成长率仅有1.58%不如预期，交易员认为，经济成长率虽然不好，但是外 资目前看来汇入台湾买股票的意愿仍在，这与基本面脱钩。 而台湾经济成长失色，巴克莱则发出报告调降台湾今、明年的经济成长率预估至1.6%及3.1%。 巴克莱资深区域经济学家梁伟豪对路透表示，经济成长率固然重要，但投资者认为健全的财政也同样至关紧要 ，因此认为东北亚的韩国和台湾依然将会见到显着的外资流入。 韩国韩元兑美元 周四国内收盘几无变动，盘中一度触及一周高位，但仍在相对狭幅区间交投，市场 猜测当局干预汇市以减缓韩元升势。 不过，外资则在韩国股市卖超869亿韩元，中断连续44日 买超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩减，国际美元稍 微看升；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.340/29.370，上日尾盘收29.350。 今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间也在29.39-29.43。 台股 周四收跌0.18%报8,450.06点，因市场认为美联储发布的最新政策展望不如市场预期温和。台 湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连二日买超。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.455 29.475 29.370-29.475 29.475 7.32 5.92 元太外汇经纪公司 29.445 29.465 29.380-29.460 29.460 2.25 3.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.230/-0.215 -0.250/-0.235 (完)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)