台湾汇市：美联储会议后台币收升结束连五贬，外资及出口商抛汇

* 美联储会议结果不令人意外 * 月底出口商抛汇，外资呈现净汇入 * 10月以来大区间29.3-29.5恐突破不易，小区间先看29.38-29.42 路透台北10月30日 - 台币兑美元 周四收盘小升，结束先前连五日微跌。汇银人士表示，虽然美 联储的决议市场并不意外，国际美元续徘徊在两周的高位，但周四在出口商及外资的抛汇下，微幅收升。 汇银人士指出，临近月底出口商的美元卖压仍然存在，而外资则是有进有出，实质呈现净汇入。他们认为 ，国际美元在FED会议结束之后表现不弱，且台湾的经济成长率不佳，但外资仍旧流入台股推升台币行情，惟 另一方面央行也坚守汇价之下，近期的台币波动大区间29.3-29.5恐怕不易突破。 “美国量化宽松还是持续..美元其实不弱，但外资还是流入，”一位大型公营银行交易员表示。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三决定延长支持经济的货币政策，宣布保持每月850亿美元的购债规 模。它对美国经济成长的看法略显不太乐观。 美联储维持买债规模不变缓解市场紧张情绪后 ，美元延续了涨势。 至于今日公布的台湾第三季经济成长率仅有1.58%不如预期，交易员认为，经济成长率虽然不好，但是外 资目前看来汇入台湾买股票的意愿仍在，这与基本面脱钩。 而台湾经济成长失色，巴克莱则发出报告调降台湾今、明年的经济成长率预估至1.6%及3.1%。 巴克莱资深区域经济学家梁伟豪对路透表示，经济成长率固然重要，但投资者认为健全的财政也同样至关紧要 ，因此认为东北亚的韩国和台湾依然将会见到显着的外资流入。 韩国韩元兑美元 周四国内收盘几无变动，盘中一度触及一周高位，但仍在相对狭幅区间交投，市场 猜测当局干预汇市以减缓韩元升势。 不过，外资则在韩国股市卖超869亿韩元，中断连续44日 买超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩减，国际美元稍 微看升；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.340/29.370，上日尾盘收29.350。 今日台币实质交易区间在29.38-29.41，上日的主要成交区间也在29.39-29.43。 台股 周四收跌0.18%报8,450.06点，因市场认为美联储发布的最新政策展望不如市场预期温和。台 湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连二日买超。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.455 29.475 29.370-29.475 29.475 7.32 5.92 元太外汇经纪公司 29.445 29.465 29.380-29.460 29.460 2.25 3.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.230/-0.215 -0.250/-0.235 (完)