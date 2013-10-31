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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:00 BJT

新兴汇市：亚币因获利了结而下滑，投资者对美联储立场感到失望

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 日圆                             98.28        98.53        +0.25       -11.69        86.79
 坡元                            1.2382       1.2393        +0.09        -1.32       1.2219
 台币                            29.455       29.475        +0.07        -1.08       29.136
 韩元                           1059.82      1060.20        +0.04        +1.02      1070.60
 泰铢                             31.07        31.06        -0.03        -1.48        30.61
 菲律宾披索                       43.20        43.10        -0.23        -4.98        41.05
 印尼卢比                      11275.00     11165.00        -0.98       -14.59      9630.00
 印度卢比                         61.36        61.24        -0.20       -10.38        54.99
 马币                            3.1545       3.1485        -0.19        -3.06       3.0580
 人民币                          6.0943       6.0938        -0.01        +2.23       6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 艾茂林)

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