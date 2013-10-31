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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 16:58 BJT

背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

路透10月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止10月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)47家，获批额度共计1,396亿元人民币。

10月份RQFII额度增加53亿元人民币，中港资金融机构RQFII额度继续扩容。东亚银行 和中国东方国际资产管理公司分别获得10亿元额度，惠理基金管理香港公司获批8亿元额度，东方金融控股（香港）公司和南华资产管理（香港）公司分别获批5亿元额度。

博时基金（国际）有限公司获批新增15亿元额度。

2011年12月，中国证监会公布RQFII试点办法，第一批RQFII额度为200亿元人民币，共有21家机构获得核准。2012年4月，证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度，12月又再次增加2,000亿元额度，使RQFII总额度增至2,700亿元。今年7月证监会宣布，RQFII试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。

以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模:

序号 QFII名称 批准日期 累计批准额度(亿元) 1 南方东英资产管理有限公司 2011.12.30 11.00

2012.07.27 50.00

2012.09.07 20.00

2012.10.30 30.00

2012.12.03 50.00

2013.04.28 20.00

2013.05.29 5.00

2013.06.24 15.00

2013.07.26 5.00

2013.08.28 20.00

小计 226.00 2 嘉实国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00

2012.08.29 20.00

2012.10.30 30.00

2013.01.24 3.50

2013.05.03 20.00

2013.06.24 8.00

*2013.09.26 20.00

小计 112.50 3 华夏基金(香港)有限公司 2011.12.30 12.00

2012.05.28 50.00

2012.10.30 30.00

2012.12.05 50.00

2012.12.26 8.00

2013.01.24 10.00

2013.05.03 20.00

2013.06.24 8.00

2013.07.26 30.00

小计 218.00 4 大成国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00

2013.06.24 5.00

2013.07.26 3.00

小计　　　　　　 19.00 5 汇添富资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00

2011.05.15 20.00

小计 31.00 6 博时基金(国际)有限公司 2011.12.30 11.00

2013.05.31 20.00

　　　　　　　　　　　　　　　*2013.10.30 15.00

小计 46.00 7 海富通资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00

2013.05.31 8.00

2013.07.26 10.00

小计 29.00 8 华安资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00

2013.04.28 20.00

2013.05.31 8.00

小计　　　　　　 39.00 9 易方达资产管理(香港)公司 2012.01.02 11.00

2012.07.27 20.00

2012.08.29 30.00

2012.12.14 50.00

2012.12.26 8.00

2013.01.24 10.00

2013.04.28 10.00

2013.05.31 10.00

2013.06.24 10.00

2013.07.26 28.00

小计 187.00 10 工银瑞信资产管理(国际)公司 2012.12.27 8.00 11 上投摩根资产管理(香港)公司 2012.12.26 8.00 12 广发国际资产管理公司 2012.12.27 8.00

2013.05.31 8.00

2013.07.26 8.00

小计 24.00 13 国投瑞银资产管理(香港)公司 2013.04.28 8.00 14 富国资产管理(香港)有限公司 2013.04.28 5.00

*2013.09.26 8.00

小计 13.00 15 诺安基金（香港）有限公司 2013.06.13 5.00 16 工银亚洲投资管理有限公司　　2013.07.26 8.00

基金系 合计 966.50 -------------------------------------------------------------- 17 申银万国(香港)有限公司 2011.12.30 9.00

2013.06.24 10.00

小计 19.00 18 安信国际金融控股有限公司 2011.12.30 9.00

2013.05.31 5.00

小计 14.00 19 中国国际金融(香港)有限公司 2012.01.02 9.00

2013.06.24 8.00

小计 17.00 20 国信证券(香港)金融控股公司 2012.01.02 9.00

2013.06.24 8.00

小计 17.00 21 光大证券金融控股有限公司 2012.01.02 9.00

2013.05.31 8.00

2013.07.26 10.00

小计 27.00 22 华泰金融控股(香港)有限公司 2012.01.02 5.00

2013.01.24 6.50

2013.05.31 8.00

小计 19.50 23 国泰君安金融控股有限公司 2012.01.02 9.00

2013.07.26 16.00

*2013.09.26 8.00

小计 33.00 24 海通国际控股有限公司 2012.01.02 9.00

2013.05.31 20.00

2013.06.24 10.00

2013.07.26 10.00

小计 49.00 25 广发控股(香港)有限公司 2012.01.02 9.00

2013.05.31 8.00

小计 17.00 26 招商证券国际有限公司 2012.01.02 9.00

2013.07.26 8.00

小计 17.00 27 中信证券国际有限公司 2012.01.02 9.00 28 国元证券(香港)有限公司 2012.01.02 5.00

2013.05.31 5.00

*2013.09.26 5.00

小计 15.00 29 中投证券(香港)金融控股公司 2013.07.26 8.00

证券系 合计 261.50 ------------------------------------------------------------- 30 建银国际资产管理有限公司 2013.05.03 8.00 31 泰康资产管理(香港)公司 2013.05.29 8.00

2013.07.26 8.00

小计 16.00 32 中人寿富兰克林资产管理公司 2013.06.24 10.00 33 农银国际资产管理有限公司 2013.07.26 8.00 34 恒生投资管理有限公司 2013.07.26 10.00 35 信达国际资产管理有限公司 2013.08.28 8.00 36 兴证(香港)金融控股公司 2013.08.28 5.00 37 太平资产管理(香港)公司 2013.08.28 8.00 38 中银香港资产管理有限公司 2013.08.28 8.00 39 中国平安资产管理(香港)公司 2013.08.28 10.00 40 汇丰环球投资管理(香港)公司 2013.09.26 8.00 41 丰收投资管理(香港)有限公司 2013.09.26 8.00 42 交银国际资产管理有限公司 2013.09.26 8.00 *43 惠理基金管理香港有限公司 2013.10.30 8.00 *44 南华资产管理(香港)公司 2013.10.30 5.00 *45 中国东方国际资产管理公司 2013.10.30 10.00 *46 东亚银行有限公司 2013.10.30 10.00 *47 东方金融控股(香港)公司 2013.10.30 5.00 ------------------------------------------------------------- 其他合计 153.00 ==============================================================

总计 1,396.00 (完)

注:以上数据来自外管局网站，详情请点选(www.safe.gov.cn) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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