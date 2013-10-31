背景资料：中国RQFII投资额度获批概况

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透10月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止10月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)47家，获批额度共计1,396亿元人民币。
10月份RQFII额度增加53亿元人民币，中港资金融机构RQFII额度继续扩容。东亚银行 和中国东方国际资产管理公司分别获得10亿元额度，惠理基金管理香港公司获批8亿元额度，东方金融控股（香港）公司和南华资产管理（香港）公司分别获批5亿元额度。
博时基金（国际）有限公司获批新增15亿元额度。
2011年12月，中国证监会公布RQFII试点办法，第一批RQFII额度为200亿元人民币，共有21家机构获得核准。2012年4月，证监会宣布增加500亿元RQFII投资额度，12月又再次增加2,000亿元额度，使RQFII总额度增至2,700亿元。今年7月证监会宣布，RQFII试点将在新加坡和伦敦等地进一步拓展。
以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模:
序号 QFII名称 批准日期 累计批准额度(亿元) 1 南方东英资产管理有限公司 2011.12.30 11.00
2012.07.27 50.00
2012.09.07 20.00
2012.10.30 30.00
2012.12.03 50.00
2013.04.28 20.00
2013.05.29 5.00
2013.06.24 15.00
2013.07.26 5.00
2013.08.28 20.00
小计 226.00 2 嘉实国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00
2012.08.29 20.00
2012.10.30 30.00
2013.01.24 3.50
2013.05.03 20.00
2013.06.24 8.00
*2013.09.26 20.00
小计 112.50 3 华夏基金(香港)有限公司 2011.12.30 12.00
2012.05.28 50.00
2012.10.30 30.00
2012.12.05 50.00
2012.12.26 8.00
2013.01.24 10.00
2013.05.03 20.00
2013.06.24 8.00
2013.07.26 30.00
小计 218.00 4 大成国际资产管理有限公司 2011.12.30 11.00
2013.06.24 5.00
2013.07.26 3.00
小计 19.00 5 汇添富资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00
2011.05.15 20.00
小计 31.00 6 博时基金(国际)有限公司 2011.12.30 11.00
2013.05.31 20.00
*2013.10.30 15.00
小计 46.00 7 海富通资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00
2013.05.31 8.00
2013.07.26 10.00
小计 29.00 8 华安资产管理(香港)公司 2011.12.30 11.00
2013.04.28 20.00
2013.05.31 8.00
小计 39.00 9 易方达资产管理(香港)公司 2012.01.02 11.00
2012.07.27 20.00
2012.08.29 30.00
2012.12.14 50.00
2012.12.26 8.00
2013.01.24 10.00
2013.04.28 10.00
2013.05.31 10.00
2013.06.24 10.00
2013.07.26 28.00
小计 187.00 10 工银瑞信资产管理(国际)公司 2012.12.27 8.00 11 上投摩根资产管理(香港)公司 2012.12.26 8.00 12 广发国际资产管理公司 2012.12.27 8.00
2013.05.31 8.00
2013.07.26 8.00
小计 24.00 13 国投瑞银资产管理(香港)公司 2013.04.28 8.00 14 富国资产管理(香港)有限公司 2013.04.28 5.00
*2013.09.26 8.00
小计 13.00 15 诺安基金（香港）有限公司 2013.06.13 5.00 16 工银亚洲投资管理有限公司 2013.07.26 8.00
基金系 合计 966.50 -------------------------------------------------------------- 17 申银万国(香港)有限公司 2011.12.30 9.00
2013.06.24 10.00
小计 19.00 18 安信国际金融控股有限公司 2011.12.30 9.00
2013.05.31 5.00
小计 14.00 19 中国国际金融(香港)有限公司 2012.01.02 9.00
2013.06.24 8.00
小计 17.00 20 国信证券(香港)金融控股公司 2012.01.02 9.00
2013.06.24 8.00
小计 17.00 21 光大证券金融控股有限公司 2012.01.02 9.00
2013.05.31 8.00
2013.07.26 10.00
小计 27.00 22 华泰金融控股(香港)有限公司 2012.01.02 5.00
2013.01.24 6.50
2013.05.31 8.00
小计 19.50 23 国泰君安金融控股有限公司 2012.01.02 9.00
2013.07.26 16.00
*2013.09.26 8.00
小计 33.00 24 海通国际控股有限公司 2012.01.02 9.00
2013.05.31 20.00
2013.06.24 10.00
2013.07.26 10.00
小计 49.00 25 广发控股(香港)有限公司 2012.01.02 9.00
2013.05.31 8.00
小计 17.00 26 招商证券国际有限公司 2012.01.02 9.00
2013.07.26 8.00
小计 17.00 27 中信证券国际有限公司 2012.01.02 9.00 28 国元证券(香港)有限公司 2012.01.02 5.00
2013.05.31 5.00
*2013.09.26 5.00
小计 15.00 29 中投证券(香港)金融控股公司 2013.07.26 8.00
证券系 合计 261.50 ------------------------------------------------------------- 30 建银国际资产管理有限公司 2013.05.03 8.00 31 泰康资产管理(香港)公司 2013.05.29 8.00
2013.07.26 8.00
小计 16.00 32 中人寿富兰克林资产管理公司 2013.06.24 10.00 33 农银国际资产管理有限公司 2013.07.26 8.00 34 恒生投资管理有限公司 2013.07.26 10.00 35 信达国际资产管理有限公司 2013.08.28 8.00 36 兴证(香港)金融控股公司 2013.08.28 5.00 37 太平资产管理(香港)公司 2013.08.28 8.00 38 中银香港资产管理有限公司 2013.08.28 8.00 39 中国平安资产管理(香港)公司 2013.08.28 10.00 40 汇丰环球投资管理(香港)公司 2013.09.26 8.00 41 丰收投资管理(香港)有限公司 2013.09.26 8.00 42 交银国际资产管理有限公司 2013.09.26 8.00 *43 惠理基金管理香港有限公司 2013.10.30 8.00 *44 南华资产管理(香港)公司 2013.10.30 5.00 *45 中国东方国际资产管理公司 2013.10.30 10.00 *46 东亚银行有限公司 2013.10.30 10.00 *47 东方金融控股(香港)公司 2013.10.30 5.00 ------------------------------------------------------------- 其他合计 153.00 ==============================================================
总计 1,396.00 (完)
注:以上数据来自外管局网站，详情请点选(www.safe.gov.cn) (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)