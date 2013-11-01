台湾货币市场：11月1日及下提存期资金预期变化一览表

美国热股：美联航事件在中国社交媒体引发强烈反响，母公司股价急跌逾3%
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透台北11月1日 - 台湾货币市场周四和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,583.80亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)6,503.75亿台币 ：
11/04 4,958.20亿台币
11/05 1,584.50亿台币
11/06 3,712.35亿台币
11/07 40.50亿台币
11/08 5,559.35亿台币
11/11 3,238.15亿台币
11/12 1,270.00亿台币
11/13 466.00亿台币
11/14 398.00亿台币
11/15 656.85亿台币
11/18 6,798.70亿台币
11/19 4,218.00亿台币
11/20 1,654.20亿台币
11/21 4,027.90亿台币
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
*11/28 3,323.85亿台币
11/29 105.00亿台币
12/02 125.00亿台币
12/03 41.00亿台币
--公债还本付息86.55亿台币
11/10 95甲7期付息7.4375亿台币
11/13 90甲8期付息19.375亿台币
11/14 89甲13期付息17.7375亿台币
11/16 94甲8期付息6.00亿台币
11/16 96甲7期付息9.00亿台币
11/18 93甲9期付息10.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还498.50亿台币
11/07 财102-2期273天期国库券到期，金额200.0亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/04：央行例行性发行364天期存单，金额1,000亿台币，1日标售。
--11/06：发行财102-13期273天期国库券，金额250亿台币，5日标售。
--11/11：央行例行性发行两年期存单，金额100亿台币，8日标售。
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月11日 - 美联航超量卖票导致一亚裔乘客被拖离飞机的事件在中国社交媒体引发强烈反响，导致母公司联合大陆控股(United Continental Holdings)的股价急跌。
路透新加坡4月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，跌至两周低点每吨74.50美元，因买兴强劲被新加坡、马来西亚、可能还有印度等国的裂解装置停产所抵消。
近月380-cst燃料油5/6月跨月价差跌至正价差，较前一交易日的平价跌0.20美元。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)