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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 17:49 BJT

更新版 1-中国货币市场：资金回暖价跌量增，近期利率将继续回落

(新增成交量及更新收盘报价)

路透北京10月31日 - 中国银行间市场周四回购利率 全线大跌，七天期以内短期资金利率已回落至周初水平。市场人士表示，资金面初显暖意，拆入难度进一步下降，从而推动成交增加，而短期内仍可见利率继续回落。

他们指出，央行今日通过逆回购操作继续注水市场，中标利率也符合预期；而时至月末银行冲存款令资金集中，也使拆借更有效率；此外，拆借回购市场的早开盘价格较低，也进一步舒缓了市场的心情。

“资金市场好很多，借钱得不少，出钱的也挺多，不难借，”华东地区一银行交易员称，“央行逆回购市场心态有好，但资金很难立竿见影就好。今天股份制多能出点，之前都是一早猛借的，四大也多少出点，主要是存款效应。”

一全国性大型银行资深交易员印证了存款规模月末冲起来后对流动性的助益，此外，她认为央行出手稳定市场也有一定的助益。

中国人民银行公开市场今日进行160亿元人民币逆回购操作，期限14天；中标利率4.3%，较上次上涨20个基点(bp)，与周二七天期涨幅一样。据此计算，央行本周净投放291亿元人民币。

上述华东地区交易员也表示，央行逆回购扶助更多地体现在市场氛围方面，一月期以上资金日拆入量明显萎缩。

全国银行间同业拆借中心提供的数据显示，周三，一个月期质押式回购成交量为18.29亿元，较周二减少近153亿元。

今日银行间市场质押式回购总成交量继续放大，达6,492.75亿元，上日为6,003.87亿元；其中隔夜品种成交5,227.43亿元，上日为4,601.48亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.6060 5.2966 -69.06 5,227.43

七天 5.0305 5.6906 -66.01 1153.22

14天 5.5197 6.3457 -82.60 90.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4250 1.8300 +259.50 --

七天 3.1850 5.6500 -246.50 212.68

14天 4.0500 4.9700 -92.00 16.71

回购定盘利率

其中:隔夜 4.6800 5.2100 -53.00 --

七天 5.0500 5.5500 -50.00 --

14天 5.5000 6.3500 -85.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.5900 5.2300 -64.00 --

七天 4.9930 5.5930 -60.00 --

三个月 4.6948 4.6965 -0.17 --

------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 毕晓雯)

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