更新版 1-台湾货币市场：月底不见明显资金需求，短率续稳于低档

* 提前调整积数，月底资金需求不明显

* 第三季GDP逊于预期，短期升息无望

* 短票奇货可居，成交天期拉长 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北10月31日 - 台湾银行间短率周四持稳。银行资金调度人士表示，由于提存期底落在假日，金融机构提前调整积数，因此月底资金需求并不明显。央行近期也微幅扩大冲销力道，令市况维持相对平稳状态。

资金调度人士认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持大规模买债刺激措施，再加上台湾今日公布的第三季经济成长率逊于预期，在短期升息无望的状况下，预料资金相对宽松的时间会延续一阵子，短率只能在低档盘整。

“月底的资金需求很少，还是要靠央行多收一些。”一位大型公股银行资金调度人士说。

另一大型票券商交易员则称，今日不但没有资金缺口，还多钱，因此发票量很少。

台湾公布第三季经济成长率1.58%，落后于市场2.44%的预期。主计总处表示，第三季的出口表现不如预期，外界对下半年景气回温的期待落空。分析师认为，这也令央行升息的机率再走低。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%。今日区间在0.295-0.390%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.450%，上日在0.380-0.420%。

**短票奇货可居**

短票市场方面，虽然发票量较昨日增加一些，但因今日存单到期量大，且累计超额准备朝5,000亿台币迈进，银行眼见资金满溢，从昨日就先行预订，导致市场一票难求。虽然成交利率不变，但有的票券商趁机将天期拉长跨至12月。

一大型票券商交易员表示，今日虽是月底，但资金真的很多，多到银行转去买货币型基金。

另一银行交易员则称，有的票券商没票可卖，因为不缺钱，市场看不到资金需求。

“这是个好的月底，希望季底也是这样。”一位票券商交易员说。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%，少数以0.64%成交。一至两周内天期短票利率交投落在0.63%。

今日央行存单到期金额3,349.85亿台币，今日共发行3,356.85亿台币存单，存单发行余额增7亿。

本周余日央行存单到期为周五3,583.80亿。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为842亿台币，累计超额准备为5,562亿，加计前期1%的超额准备为6,378亿台币。

**RP利率持稳不变**

债券市场附买回(RP)成交利率仍持平低位。证券资金调度人士指出，月底资金情势仍显宽松，料下月初资金情势将更为浮滥，RP利率将续稳在区间低位。

证券RP交易人士指出，银行端、寿险端资金水位仍显宽裕，月底RP利率成交区间高位已略往下移，下月初资金水位若持续高涨，RP利率主要交投料将持续向区间低位靠拢。

“ 今天完全不像月底。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，月底整体资金情势大致持稳，RP利率依旧处在既有区间，由于先前已调过公司债RP利率，因此月初会暂先观察银行、寿险资金水位再行决定是否持续调降公司债RP利率报价。

本周余日公司债交割因子还有周五阳明海运 公司债50亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%，一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，今日公债RP及公司债RP利率区间高位均较上日略往下移。