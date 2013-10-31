CNH市场动态：境内限制结汇传言涟漪离岸，人民币一年期DF走低

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透香港10月31日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四在境内或会限制结汇的传言影响下小幅走弱，料近期难有大的波动，境内结汇压力带动离岸人民币兑美元一年期远汇（DF）亦走低。
一位中资银行交易员称，“境内都在传监管层可能会限制结汇，这样压力就会传导到境外，一度离岸人民币兑美元一年期远汇（DF）走低，CNY的DF先是走高，后来SWAP的卖压消失了，也开始走低。”
交易员表示，市场有传国家外管局可能近期会限制结汇，以减轻人民币升值预期在岸即期市场上形成的结汇压力，这波及到离岸即期市场，引发谨慎情绪，而美元指数又在近两周高位附近徘徊，市场买卖力量较为均衡。
美元指数 周四小升0.1%至79.817，守在周三美联储会议后的高位79.905附近，美元兑一篮子主要货币盘旋在两周高点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持买债规模不变缓解市场紧张情绪后，美元延续了涨势。
本地时间下午4:52时，离岸人民币 报6.0836，与昨日收盘价几无变动，盘中区间在6.0826-6.0860；今日中间价报6.1425，创近两周来低位。人民币兑美元即期 周三连续第四日收跌至6.0945。
下午5:10分时，路透CNH远期综合一年期的DF 6.1575/15，低于昨日收市价6.1546，创出了近两周低点。CNY远期综合一年期的DF 6.1435/82，亦低于昨日收市价6.1389。
在NDF市场 方面，本地时间下午5:17时，美元/人民币一年期品种 报6.1570/6.1600，上日在6.1540。
美国财政部昨日发布的汇率报告未给中国贴上汇率操纵国的标签，但保留了对于人民币“被严重低估”的措辞，并引用了此前IMF发布的报告中有关”人民币汇率被低估”的看法。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)