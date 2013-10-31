CNH市场动态：境内限制结汇传言涟漪离岸，人民币一年期DF走低

路透香港10月31日 - 香港离岸人民币即期汇价 周四在境内或会限制结汇的传言影响下小幅走弱，料近期难有大的波动，境内结汇压力带动离岸人民币兑美元一年期远汇（DF）亦走低。

一位中资银行交易员称，“境内都在传监管层可能会限制结汇，这样压力就会传导到境外，一度离岸人民币兑美元一年期远汇（DF）走低，CNY的DF先是走高，后来SWAP的卖压消失了，也开始走低。”

交易员表示，市场有传国家外管局可能近期会限制结汇，以减轻人民币升值预期在岸即期市场上形成的结汇压力，这波及到离岸即期市场，引发谨慎情绪，而美元指数又在近两周高位附近徘徊，市场买卖力量较为均衡。

美元指数 周四小升0.1%至79.817，守在周三美联储会议后的高位79.905附近，美元兑一篮子主要货币盘旋在两周高点附近，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持买债规模不变缓解市场紧张情绪后，美元延续了涨势。

本地时间下午4:52时，离岸人民币 报6.0836，与昨日收盘价几无变动，盘中区间在6.0826-6.0860；今日中间价报6.1425，创近两周来低位。人民币兑美元即期 周三连续第四日收跌至6.0945。

下午5:10分时，路透CNH远期综合一年期的DF 6.1575/15，低于昨日收市价6.1546，创出了近两周低点。CNY远期综合一年期的DF 6.1435/82，亦低于昨日收市价6.1389。

在NDF市场 方面，本地时间下午5:17时，美元/人民币一年期品种 报6.1570/6.1600，上日在6.1540。

美国财政部昨日发布的汇率报告未给中国贴上汇率操纵国的标签，但保留了对于人民币“被严重低估”的措辞，并引用了此前IMF发布的报告中有关”人民币汇率被低估”的看法。（完）

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