背景资料: 中国QDII投资额度获批概况

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截至10月30日，共有114家合 格境内机构投资者(QDII)累计获得811.82亿美元额度，较上月底减少71亿美元。相较去年底 855.77亿美元的额度总量，10月额度骤减一下子令今年来额度总量成负增长状态。 数据显示，10月阳光人寿保险股份公司首次获批增加10亿美元额度。不过有相当多保险 公司和基金公司减少其QDII额度，保险类公司净减少12亿美元额度，基金券商类减少59亿美 元。 10月份中国人寿股份 减少了10亿美元QDII额度；易方达基金亦减 少10亿美元额度；而南方基金和华夏基金均减少7亿美元额度。 2012年这些机构共净增加106.3亿美元QDII额度，其中易方达基金QDII额度较2011年末 增加了20亿美元。 以下是各家获得QDII额度的机构名单及获批时间和额度规模等细节: 序号 机构名称 额度获批时间 获批额度(亿美元) 1 中国银行 2006.07.10 10.00 2 工商银行 2006.07.11 10.00 3 东亚银行 中国公司 2006.07.20 3.00 4 交通银行 2006.07.27 5.00 5 建设银行 2006.07.27 7.00 6 汇丰银行中国公司 2006.08.07 12.00 7 招商银行 2006.09.05 5.00 8 中信银行 2006.09.18 2.00 9 恒生银行中国公司 2006.09.27 0.30 10 花旗银行中国公司 2006.09.27 19.00 11 兴业银行 2006.10.18 5.00 12 渣打银行中国公司 2006.10.24 11.00 13 民生银行 2006.11.08 1.00 14 光大银行 2006.11.23 6.00 15 北京银行 2006.12.11 0.50 16 中银香港内地分行 2007.01.11 0.30 17 瑞士信贷银行上海分行 2007.01.30 0.30 18 中国农业银行 2007.02.09 6.00 19 南洋商业银行中国公司 2007.04.29 0.30 20 德意志银行中国公司 2007.08.17 0.30 21 浦发银行 2007.08.31 0.30 22 上海银行 2008.01.24 0.30 23 星展银行中国公司 2010.07.28 3.00 24 法国巴黎银行中国公司 2010.07.28 1.00 25 法国兴业银行中国公司 2010.09.01 1.00 26 华侨银行中国公司 2011.01.06 1.00 27 澳新银行中国公司 2012.10.25 1.00 28 大华银行中国公司 2012.10.25 1.00 29 瑞士银行中国公司 2013.06.24 0.30 银行类合计 112.90 --------------------------------------------------------------- 30 华安基金管理公司 2006.09.05 5.00 31 南方基金管理公司 2007.09.04 *33.00 32 华夏基金管理公司 2007.09.10 *33.00 33 嘉实基金管理公司 2007.09.26 *35.00 34 上投摩根基金管理公司 2007.10.12 *35.00 35 工银瑞信基金管理公司 2007.12.05 10.00 36 华宝兴业基金管理公司 2007.12.28 5.00 37 中国国际金融有限公司 2007.11.16 *8.00 38 海富通基金管理公司 2008.03.11 *8.00 39 银华基金管理公司 2008.04.03 *8.00 40 招商证券 2008.05.04 2.00 41 交银施罗德基金管理公司 2008.05.22 5.00 42 易方达基金管理有限公司 2009.10.19 *20.00 43 招商基金管理有限公司 2009.10.19 5.00 44 博时基金管理有限公司 2009.11.06 10.00 45 汇添富基金管理有限公司 2009.11.09 10.00 46 广发基金管理有限公司 2009.12.08 *7.00 47 鹏华基金管理有限公司 2009.12.08 8.00 48 长盛基金管理有限公司 2009.12.11 *5.00 49 国泰基金管理有限公司 2009.12.30 7.00 50 国投瑞银基金管理有限公司 2009.12.30 *5.00 51 建信基金管理有限公司 2010.03.12 *5.00 52 信诚基金管理有限公司 2010.03.12 5.00 53 诺安基金管理有限公司 2010.03.12 *8.00 54 光大保德信基金管理有限公司 2010.03.12 5.00 55 富国基金管理有限公司 2010.03.12 *6.00 56 大成基金管理有限公司 2010.03.12 5.00 57 中银基金管理有限公司 2010.03.12 *5.00 58 泰达宏利基金管理公司 2010.04.20 5.00 59 华泰证券股份有限公司 2010.04.14 2.00 60 上海国泰君安证券资产管理公司 2010.11.26 5.00 61 长信基金管理有限公司 2010.07.23 5.00 62 华泰柏瑞基金管理公司 2010.07.28 5.00 63 上海光大证券资产管理有限公司 2010.07.28 2.00 64 景顺长城基金管理有限公司 2010.12.06 *6.00 65 国海富兰克林基金管理有限公司 2010.12.29 5.00 66 上海东方证券资产管理有限公司 2010.11.26 2.00 67 国信证券股份有限公司 2011.05.05 *5.00 68 融通基金管理公司 2011.12.20 5.00 69 广发证券 2012.04.10 7.00 70 中信证券 2012.07.17 8.00 71 安信证券 2012.08.16 5.00 72 申银万国证券 2012.09.19 1.00 73 中银国际证券 2012.09.19 5.00 74 中国银河证券 2013.01.24 4.00 75 泰康资产管理有限公司 2013.02.28 8.00 76 上海海通证券资产管理公司 2013.05.31 5.00 证券类合计 393.00 ------------------------------------------------------------------ 77 平安保险 2004.12.14 *93.90 78 中国人寿保险集团公司 2006.12.14 *3.00 79 中国人保财险 2006.12.14 9.00 80 中国人寿 2007.04.10 *17.50 81 泰康人寿保险 2007.06.22 *18.85 82 中意人寿保险有限公司 2007.06.22 9.15 83 中国人民保险集团公司 2007.08.13 7.15 84 生命人寿保险股份公司 2007.08.16 26.09 85 中国再保险(集团)公司 2007.10.18 3.50 86 太平洋保险 2007.09.17 5.37 87 太平洋人寿保险 2007.09.17 4.00 88 中国人民健康保险公司 2007.09.24 0.15 89 中国人民人寿保险公司 2007.09.26 0.34 90 安邦财产保险公司 2007.10.10 13.10 91 太平人寿保险有限公司 2007.10.31 *3.70 92 华安财产保险公司 2007.11.15 1.20 93 华泰财产保险公司 2007.11.15 1.30 94 华泰资产管理公司 2007.04.23 1.30 95 友邦保险境内分公司 2007.12.24 1.68 96 渤海财产保险公司 2007.12.18 0.05 97 金盛人寿保险有限公司 2007.12.28 0.08 98 都邦财产保险公司 2008.01.23 0.25 99 太平财产保险有限公司 2009.12.30 0.79 100 民安保险(中国)有限公司 2010.04.14 0.25 101 中国财产再保险股份有限公司 2010.05.31 1.92 102 中国出口信用保险公司 2011.09.30 10.00 103 新华人寿保险股份有限公司 2012.04.10 8.00 104 永诚财产保险股份有限公司 2012.12.26 0.30 105 天安财产保险股份有限公司 2013.07.26 3.00 *106 阳光人寿保险股份有限公司 2013.10.30 12.00 保险类合计 256.92 ---------------------------------------------------------------- 107 中诚信托有限责任公司 2009.12.08 10.00 108 上海国际信托有限公司 2009.12.08 10.00 109 中海信托股份有限公司 2009.12.30 2.00 110 平安信托有限责任公司 2011.09.30 3.00 111 大连华信信托股份有限公司 2011.12.20 3.00 112 华宝信托有限责任公司 2012.07.17 5.00 113 中信信托有限责任公司 2012.11.21 11.50 114 新华信托股份有限公司 2013.01.24 4.50 信托类合计 49.00 ---------------------------------------------------------------- 总计 811.82 (完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)