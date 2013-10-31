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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 17:50 BJT

全球贵金属：10月30日SPDR黄金与iShares白银持仓双双持平

路透10月31日 - 周三全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量和全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量均较周二持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,036,311.3 10月30日 28,036,311.3 10月29日 0.0 0.00%

iShares 337,654,563.2 10月30日 337,654,563.2 10月29日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 张明钧)

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