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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 18:05 BJT

台湾股市：金管会称提振股市措施见成效，10月日均成交值逾千亿台币

路透台北10月31日 - 台湾金融监督管理委员会周四发布新闻稿指出，于今年9月宣布推动的三项提振股市措施已初见成效，令台股 呈现价涨量增，上市及上柜市场10月份合计日平均成交值达1,005亿台币，逐月增加。

该会新闻稿指出，上市柜合计日均成交值8月为929亿台币，9月为943亿台币；而今日台股大盘收报8,450.06点，亦较措施实施前8月底的8,021.89点上涨5.34%。

金管会9月宣布的三项活络措施分别为：开放投资人先买后卖现股当日冲销交易；扩大平盘下可融(借)券卖出之标的；及暂行放宽证券自营商得以涨(跌)停板申报买进(卖出)有价证券。

其中开放投资人先买后卖现股当日冲销交易，因各证券商预计约四个月时间完成电脑系统程式修正并测试，预计于明年1月6日才能实施。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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