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货币新闻 | 2013年 10月 31日 星期四 18:23 BJT

欧洲金融市场：欧元下跌，德债期货触及两个月高位

路透伦敦10月31日 - 欧元兑美元 周四跌至盘内低点1.3675，欧元区通胀数据出炉前报1.3693。

德债期货在欧元区通胀数据公布后转跌为升，上涨16个跳动点至两个月高点142.01。

2014-2016年期间的EURIBOR期货<0#FEI:>全线上涨。(完)

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