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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 18:30 BJT

日本个股：涉黑贷款丑闻影响瑞穗金融集团投行业务--公司高层

路透东京10月31日 - 瑞穗金融集团 旗下投资银行部门周四表示，集团涉黑贷款丑闻对公司有价证券业务有一定负面影响。

在业绩简报会上，瑞穗证券董事总经理Hirota Koda称，一些机构投资者因集团丑闻而不在证券部门交易。

Koda称，“我们很是担忧客户，我们已竭尽所能来就当前状况作出应对。”他并未提及业务受影响的数额。(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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