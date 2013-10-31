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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 18:33 BJT

企业并购：台湾中信银并购东京之星银行98.16%股权，金额520亿日圆

路透台北10月31日 - 台湾以消费金融见长的中国信托金控 周四晚间公告，董事会已通过子公司中信银以520亿日圆收购日本东京之星银行(Tokyo Star Bank)98.16%股权。

中信金控公告指出，此次收购主要为完善中信银东北亚布局，藉以提升竞争力；并扩大中信银海外营运据点及客户基础。公告并指交易完成后将有助中信银整体净利的提升。

相关交易将于今年12月20日举行的股东会上表决，并待两地主管机关核准。

三位知情消息人士稍早对路透透露，中信金将对日本东京之星银行进行第二次实地查核，此桩并购案已进入最后收尾阶段，成交金额估为520亿日圆。

今年初即有日本媒体报导中信金控将并购东京之星银行，但由于此宗并购为台湾金控业并购日本商业银行的首例，而台日间并未签署金融合作监理备忘录(MOU)，为此并购案增添不少困难。

中信金控今日股价收跌0.25%，报19.9台币；台湾加权股价指数 则收跌0.18%。(完) (记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 张喜良)

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