欧洲汇市：英镑兑美元持于两周低位附近，联储声明提振美元

标题新闻：eNCA电视报导南非总统祖马重组内阁，撤换财长戈尔丹，路透未能证实这则消息
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同时，自从美联储9月末意外决定维持购债规模不变以来，美元指数 在过去两个月已经下滑近3%。
“美联储不如预期般温和。在(美国政府)部分停摆后，市场原本以为美联储的看法会悲观得多，但并非如此。所以这给予美元一些支撑，”Caxton外汇分析师Sasha Nugent表示。
“尽管英国数据良好，但我们认为近期推动英镑/美元的将是美国方面的因素。人们仍预计美联储将缩减购债规模，这将是一个推动因素。”
英国房价强势上涨，以及就业市场回暖等强劲数据，已然带动投资者将对英国央行升息的预期提前。
但是，近期数据削减了这些预期--包括一些前瞻性调查显示复苏势头有所减弱，市场可能过早消化了升息预期。
“我们维持对英镑/美元的看空观点。跌破1.6020美元已经触发了看空信号，下看1.5750,”摩根士丹利分析师在报告中称。
欧元兑英镑 跌0.2%至0.8550英镑，周二曾触及8月底以来的高点0.8585英镑。
如欲查看Nationwide英国房价指数图表，请点选(link.reuters.com/jad24s)(完)
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* 美国第四季GDP终值被上修至增长2.1% * 预计收益率只是短暂上涨 路透纽约3月30日 - 美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内 生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。 “我们对美国经济增长和潜在基本面持积极态度，但我们预计增速不 会跳升至3%，”富兰克林坦伯顿的固定收益集团首席投资官Chris Molump hy称。 “在这种环境下，收益率小幅走高，不会大幅上升。” 美债收益率过去两周走低，指标10年期公债收益率自3月14日触及三 个月高位后跌了约30个基点。分析师称，周四收益率小幅上涨可能仅是短 暂的走势。 数据显示，美国第四季GDP增长年率为2.1%，高于之前发布的1.9%， 也超过市场2.0%的预估，但低于第三季3.5%的增速。 尾盘，指标10年期美债 价格下跌9/32，收益率报2.419% ，周三尾盘报2.387%。 30年期美债 价格下跌24/32，收益率报3.03
路透纽约3月30日 - 油价周四连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。