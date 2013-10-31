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市场报道 | 2013年 10月 31日 星期四 18:25 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元持于两周低位附近，联储声明提振美元

同时，自从美联储9月末意外决定维持购债规模不变以来，美元指数 在过去两个月已经下滑近3%。

“美联储不如预期般温和。在(美国政府)部分停摆后，市场原本以为美联储的看法会悲观得多，但并非如此。所以这给予美元一些支撑，”Caxton外汇分析师Sasha Nugent表示。

“尽管英国数据良好，但我们认为近期推动英镑/美元的将是美国方面的因素。人们仍预计美联储将缩减购债规模，这将是一个推动因素。”

英国房价强势上涨，以及就业市场回暖等强劲数据，已然带动投资者将对英国央行升息的预期提前。

但是，近期数据削减了这些预期--包括一些前瞻性调查显示复苏势头有所减弱，市场可能过早消化了升息预期。

“我们维持对英镑/美元的看空观点。跌破1.6020美元已经触发了看空信号，下看1.5750,”摩根士丹利分析师在报告中称。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8550英镑，周二曾触及8月底以来的高点0.8585英镑。

如欲查看Nationwide英国房价指数图表，请点选(link.reuters.com/jad24s)(完)

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