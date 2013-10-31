中国证券：10月新增10.2亿美元QFII额度，QDII额度减71亿美元

《全球汇市》美元升至两周高位，欧元跌穿重要技术水准带动进一步抛售
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
路透上海10月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至10月30日，已有222家QFII (合格境外机构投资者)合计获批485.13亿美元的投资额度，较上月底增加10.2亿美元；但合格境内机构投资者(QDII)却较上月底减少71亿美元。
刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示，今年10月，纽保亚洲、欧特咨询公司、宜思投资管理有限公司、太平洋投资策略公司分别获批新增1亿美元，富邦产物保险股份公司和盛树投资管理公司分别获批0.5美元额度。 淡马锡富敦投资有限公司本月获批增加5亿美元额度，使其总额度增至10亿美元。这是继香港金融管理局、挪威中央银行之后，第三家机构额度超过10亿美元门槛。汇丰环球投资管理（香港）有限公司本月减少0.1亿美元额度，总额度达4.22亿美元。
10月底，共有114家QDII累计获得811.82亿美元额度。相较去年底 855.77亿美元的额度总量，10月额度骤减一下子令今年来QDII额度总量成负增长状态。
数据显示，10月阳光人寿保险股份公司首次获批增加10亿美元QDII额度。不过有相当多保险公司和基金公司减少其QDII额度，保险类公司净减少12亿美元额度，基金券商类减少59亿美元。例如中国人寿股份 减少了10亿美元QDII额度；易方达基金亦减少10亿美元额度；而南方基金和华夏基金均减少7亿美元额度。
截止10月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)共47家，获批额度共计1,396亿元人民币，较上月增加53亿元。其中，东亚银行 和中国东方国际资产管理公司分别获得10亿元RQFII额度。
去年中国增加158.03亿美元QFII额度，一年的增幅相当于此前六年新批额度之和。7月中国证监会和国家外汇管理局宣布，继去年4月增至800亿美元后，进一步将QFII总额度扩大为1,500亿美元，以吸引更多境外长期投资机构进入中国股市。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
Macquarie Limited全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman援引麦格理交易台的信息表示，欧元跌至约1.07美元、美国公债收益率上涨至日高以及油价上扬带动的石油相关货币走强一道令欧元跌穿支撑位。
* 银价从四周高位回落 * 美元指数升至九日高位 路透纽约/伦敦3月30日 - 金价周四下滑，因美元走强，但跌幅受限 ，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，以及法国大选临近。 极右翼党派在欧洲今年选举中势力上升的可能性，以及英国首相特雷 莎梅正式启动脱离欧盟程序，提振了黄金作为避险投资资产的吸引力，抵 消了美元走强的部分影响。 “金价可能会受到法国大选的支撑，如果大选第一轮投票极右翼领袖 勒庞的得票结果好于预期，可能会给黄金一些提振，”Natixis贵金属分 析师Bernard Dahdah称。 1754 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,245.41美元，美国期 金 收跌0.7%，报1,245美元。 美元兑一篮子货币周四升至九日高位，芝加哥联储总裁埃文斯的讲话 给美元带来提振。他称，与大部分其他同事一样，他支持今年进一步升息 。 “市场消化了今年升息两次，但如果我们看到升息三次，对金价会带 来下行压力，”ETF Securities分析师Ni
路透纽约/伦敦3月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至10个月 低位，受技术性抛盘拖累，在每磅17美分之下扩大跌幅，此前市场疲弱， 未平仓合约跳升，交易员关注对主要种植国巴西丰产的忧虑。 5月原糖 收跌0.31美分，或1.8%，报每磅16.81美分，盘中急挫 逾3%，至2016年5月以来最低的16.58美分。 5月白糖合约 收跌6.30美元，或1.3%，报每吨479美元，盘中 跌至2016年5月以来最低的474.60美元。 5月纽约可可 收高10美元，或0.5%，报每吨2,096美元，受到英 镑 走强提振。 5月伦敦可可 收跌3英镑，或0.2%，报每吨1,683英镑。 5月阿拉比卡咖啡 收盘持平于每磅1.393美元。 5月罗布斯塔咖啡 收跌10美元，或0.5%，报每吨2,161美元。( 完) (编译 刘静；审校 李军)