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亚洲 | 2013年 10月 31日 星期四 18:31 BJT

中国证券：10月新增10.2亿美元QFII额度，QDII额度减71亿美元

路透上海10月31日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至10月30日，已有222家QFII (合格境外机构投资者)合计获批485.13亿美元的投资额度，较上月底增加10.2亿美元；但合格境内机构投资者(QDII)却较上月底减少71亿美元。

刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示，今年10月，纽保亚洲、欧特咨询公司、宜思投资管理有限公司、太平洋投资策略公司分别获批新增1亿美元，富邦产物保险股份公司和盛树投资管理公司分别获批0.5美元额度。 　　淡马锡富敦投资有限公司本月获批增加5亿美元额度，使其总额度增至10亿美元。这是继香港金融管理局、挪威中央银行之后，第三家机构额度超过10亿美元门槛。汇丰环球投资管理（香港）有限公司本月减少0.1亿美元额度，总额度达4.22亿美元。

10月底，共有114家QDII累计获得811.82亿美元额度。相较去年底 855.77亿美元的额度总量，10月额度骤减一下子令今年来QDII额度总量成负增长状态。

数据显示，10月阳光人寿保险股份公司首次获批增加10亿美元QDII额度。不过有相当多保险公司和基金公司减少其QDII额度，保险类公司净减少12亿美元额度，基金券商类减少59亿美元。例如中国人寿股份 减少了10亿美元QDII额度；易方达基金亦减少10亿美元额度；而南方基金和华夏基金均减少7亿美元额度。

截止10月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)共47家，获批额度共计1,396亿元人民币，较上月增加53亿元。其中，东亚银行 和中国东方国际资产管理公司分别获得10亿元RQFII额度。

去年中国增加158.03亿美元QFII额度，一年的增幅相当于此前六年新批额度之和。7月中国证监会和国家外汇管理局宣布，继去年4月增至800亿美元后，进一步将QFII总额度扩大为1,500亿美元，以吸引更多境外长期投资机构进入中国股市。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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