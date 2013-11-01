重温稿-《路透基点特写》台湾银行业境内竞争激烈，放眼海外贷款市场商机

路透10月31日 - 汤森路透旗下基点报导，来自台湾主要银行的资深贷款银行家们敦促本地银行业者在海外寻找业务机会，因台湾贷款市场竞争激烈导致定价收紧。

其中一些人士昨天在亚太贷款市场协会于台北举行的台湾贷款市场会议上发声。

中国信托商业银行全球企业融资处处长廖淳霖称，目前台湾的贷款定价，台币贷款较次级商业票据利率加码约60-70个基点，美元贷款较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约105-115个基点。

与会人士普遍认为，台湾逾50家金融机构之间的激烈竞争，已经导致该地贷款价格处于亚洲最低行列。

“单纯的定价竞争是不健康的，”台湾银行企业金融部经理吴刚勤 称，“国内激烈的竞价不是正确之道。”

许多台资银行已经在尝试走出去，以避开无益的价格战。

根据汤森路透基点数据，台资银行是亚太地区银团贷款交易的最大参与者，市占率超过50%。越来越多的业者在台湾以外的贷款案中扮演领导角色。

另外，有越来越多海外借款人的贷款被带到台湾组建银团。台湾成为国际路演的首选地。在会议召开的前一天，印度国有企业巴拉特石油已在台湾为其5亿美元六年期贷款进行了路演。

台北富邦商业银行资深副总经理陈恩光表示，海外借款人对台湾贷款市场成交量作出很大贡献。“台湾借款人很快就会意识到，银行可以选择为海外公司提供支持。海外公司能够支付更高的价格，同时提供同样的信贷质量。”

台湾银行的吴刚勤称，在海外商机巨大，能够提高获利能力，这可帮助银行减少关注激烈竞争的境内市场。他表示，“我们的交易量有一半左右是由海外借款人贡献，而我们的大部分费用收入就来自这一半。”

**中国市场**

台资银行在海外大多是参与香港交易，而且其中的大部分借款人是中国内地企业的境外部门。

台资银行对中国借款人呈现出越来越浓厚的兴趣。今年中国中信泰富和越秀集团均在台湾市场进行了仅面向台资银行的交易。

“中国是一个大量商机尚未开发的市场，但也存在隐性风险，”吴刚勤表示。

市场人士认为，需要有透明度，才能让更多银行放心。

“当银行向外拓展业务时，必须熟悉新的市场，”渣打银行国际暨大型本地企业部负责人庄慧玫称。

中国信托的廖淳霖表示，国内银行在发展境外业务时面临着很多挑战，包括对国外市场和前景缺乏了解，这可能限制对国家或产业的曝险程度。

但是，通过增加实地考察和与新客户面对面互动，可以克服这些障碍。

“此外，除了向新客户贷款之外，我们还可以提供更多服务，”富邦银行的陈恩光表示，“我们可以通过提供其他金融产品，开发这些新的关系，从而创造交叉销售业务。”

除中国大陆外，台湾银行也积极进入东南亚地区和其他发展中国家。

吴刚勤乐观地认为，很多银行将很快把目光投注至更多的市场--包括越南等较小市场，而且他还提到了印尼市场的变化。时至今日，很多印尼的银团贷款也会分销给台资银行，最近的例子是印尼公司PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk的5.04亿美元贷款案有10家台湾银行业者参贷。(完) (编译 王兴亚/王翔琼/朱晓军；审校 张明钧)